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عاجل.. تطور جديد في إثيوبيا بشأن سد النهضة بعد تصريحات الرئيس السيسي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:36 م
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عاجل.. تطور جديد في إثيوبيا بشأن سد النهضة بعد تصريحات الرئيس السيسي
سد النهضة
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أبدت الحكومة الإثيوبية، استعدادها لحل أي خلافات حول سد النهضة، بالتشاور مع مصر والسودان.

موقف الحكومة، جاء بعد ساعات من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزام الدولة بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية على خلفية انتهاء اجتماع وزراء الري في البلدان الثلاثة دون أي تطور إيجابي.

وبدوره نشر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بيانا على حسابه بموقع "تويتر" جاء فيه: "سنعزز جهودنا لإنجاح الحوار الثلاثي المستمر ونتوقع التزامًا مماثلًا من دولتي المصب، مصر والسودان".

البيان أوضح "أن حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة في الاستفادة من مياه النيل بناءً على مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، وحق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية لتلبية احتياجات التنموية لشعبها".

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المزيد عن: سد النهضة السيسي الرئيس السيسي الرئيس إثيوبيا
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