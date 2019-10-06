مركز شباب تلا يخوض القسم الثالث بـ24 لاعبا

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا، منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث بـ 24 لاعباً في قائمتة النهائية.



وقام فريق تلا بقيد 20 لاعب في القائمة الأولى، بينما تضمنت القائمة الثانية تواجد 4 لاعبين جدد فقط.



وتشمل القائمة الأولى من اللاعبين القدامى 20 لاعب وهم كلاً من : محمد أشرف ماندو، حسين رضا، هشام عبد الرؤوف، سيد عبد الغفار، اسلام علم الدين، خالد الضبع، أحمد دراز، أحمد شيكا، محمد رحرح، محمد بلية، نانا، سعيد المشد، سعيد النيداني، سعيدو، باسم شوقي، محمد المراكبي، كريم مجدي، أحمد طايل بيكو، عطيه النشوي، صلاح جبر، كما يتواجد من الناشئين اللاعب محمد سمير.



وتعاقد مركز شباب تلا مؤخراً مع 4 لاعبين وهم سيد مصباح حارس الزرقا، ومحمد العادلي لاعب سرس الليان، ومحمود الصطفاوي لاعب جمهورية شبين، وعبد الرحمن كوكو لاعب كوم حماده.



ولعب فريق تلا 12 مباراة ودية منذ بداية فترة الإعداد، الحالية، حيث فاز على غزل شبين 1-0، ومنوف 1-0، ووطني السبع 4-2، ونادي تلا 2-1، وقحافة 2-1، واتحاد بسيون 1-0.



وتعادل الفريق التلاوي مع جمهورية شبين 1-1، وبنها 2-2، وسرس الليان 1-1، وخسر من ميت خلف على ملعبه 0-2، ومن سبورتنج كاسل على ملعبه 0-1، وخسر خارج ملعبه أمام بلدية المحلة 1-3.



ويحل فريق مركز شباب تلا ضيفاً على فريق مركز شباب أبو حماد في الجولة الاولى للقسم الثالث، يوم السبت المقبل 12 أكتوبر.



