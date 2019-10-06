رئيس مجلس السيادة السوداني يصل الرياض

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وصل إلى الرياض، اليوم الأحد، فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.



وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ( الوزير المرافق )، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.



ويعد مجلس السيادة السوداني أو المجلس السيادي السوداني هو الجهة المنوط بها الإشراف على مرحلة انتقالية في السودان تستمر 39 شهرًا.



والمجلس جاء عقب اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، واتفق الجانبان على أن يتكون المجلس من 11 شخصًا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس الانتقالي وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى التغيير بالإضافة إلى مدني يتفق الجانبان على اختياره.



والمجلس هو برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي أدّى القسم الدستوري أمام مجلس القضاء السوداني يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، في حين أدّى تسعة من أعضاء المجلس القسم ظهر نفس اليوم أمام البرهان، بينما سيؤدي آخر القسم ما إن يعود إلى السودان.





وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يستهل السودان خلال شهر سبتمبر المقبل أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء، حيث يتكون المجلس السيادي من 11 عضوًا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.



تنقسم رئاسة المجلس السيادي إلى فترتين، تمتد الأولى طيلة 21 شهرًا ويرأسها عضو يختاره الأعضاء العسكريون الخمسة في المجلس، في حين يرأس المدة الثانية الممتدة على 18 شهرًا، عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وقد أدّى عبد الفتاح البرهان القسم الدستوري أمام مجلس القضاء السوداني صباح يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، ليصبح رسميًا رئيسًا للمجلس السيادي السوداني.





