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قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كانساس الأمريكية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:06 م
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قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية كانساس الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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وكالات
 
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لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون بإطلاق نار داخل حانة، في ولاية كانساس الأمريكية، حسبما أعلنت الشرطة الأمريكية.

 

وأفادت شبكة "CNN " نقلا عن مصادر في الشرطة أن مسلحا دخل إلى حانة وفتح النار ما تسبب في مقتل 4 وإصابة 9 آخرين، ثم لاذ بالفرار.

 

وفي سياق متصل، قتل مالا يقل عن عشرين شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس.

 

 وتم القبض على مشتبه به وهو، وفقا لما قاله رئيس شرطة المقاطعة، "رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين" ويقطن مدينة آلين بالولاية نفسها، ويدعى باتريك كروزيوس. وعثرت الشرطة على أدلة تشير إلى أنها "جريمة كراهية" ضد ذوي الأصول اللاتينية الذي هاجروا قديما إلى تكساس.

 

قتل 20 شخصا، في إطلاق نار في أحد الفروع المكتظة من متاجر وولمارت بمدينة إل باسو في تكساس، في آخر حوادث إطلاق النار الدامية في الولايات المتحدة.

 

وفيما أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "العمل الجبان" الذي تتعامل معه الشرطة كجريمة كراهية محتملة، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "آفة" أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح.

 

وهذا ثاني حادث إطلاق نار دام في أقل من أسبوع في متاجر وولمارت في الولايات المتحدة ويأتي بعد إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي.

 

وتم توقيف مشتبه به فيما تقوم الشرطة بدراسة بيان متطرف يعتقد أن مطلق النار قام بكتابته.

 

وأظهرت تسجيلات كاميرات الهواتف العديد من الجثث على أرض مرآب المتجر فيما أظهرت تسجيلات أخرى متسوقين يفرون مذعورين من المتجر فيما كان يسمع دوي إطلاق النار.

 

 

 

 

 

 

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