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وزير النفط الايرانى: نريد تحسين العلاقات مع جميع الدول في الشرق الأوسط

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:03 م
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وزير النفط الايرانى: نريد تحسين العلاقات مع جميع الدول في الشرق الأوسط
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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأحد، إن إيران تريد تحسين العلاقات مع جميع الدول في الشرق الأوسط، مضيفا أن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل الغاز العملاق بارس الجنوبي.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عنه قوله "نريد علاقات صداقة مع جميع دول المنطقة. عدونا المشترك خارج الشرق الأوسط... لا مشكلة لدي في لقاء وزير النفط السعودي. الصين انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي وستضطلع بتروبارس بالمهمة."

 

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المزيد عن: شركة البترول الصينية النفط الايرانى الاقتصاد الايرانى اخبار الاقتصاد الايرانى
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