الخطيب يحسم مع رينيه فايلر صفقات الشتاء ومصير "كهربا"

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري رينيه للإطلاع على أحوال الفريق وما تم تقديمه خلال الفترة الماضية.









وتأتي جلسة ببيو مع فايلر وإدارة الكرة من أجل الاستماع لمشاكل الفريق خلال فترة التوقف، وعرض متطلبات الجهاز الفني ومناقشة التدعيمات المطلوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني مصير التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، خلال الفترة المقبلة بعد الإطلاع على كل الفيديوهات الخاصة به سواء مع الزمالك أو فريقه الحالي.









وتولى فايلر المسئولية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي تم إقالته عقب الخروج من منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.









ويعيش الأهلي فترة رائعة منذ تولي السويسري، المهمة الفنية حيث قاد الفريق في 6 مواجهات، حقق فيها الفوز جميعا سواء إفريقيا أو محليا.









ويحتل الأهلي جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مواجهات، بمشوار اللقب الراغب في الاحتفاظ به لبمرة 42 في تاريخه.









وحقق فايلر مع الأهلي أول بطولاته بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 3-2 ببطولة كأس السوبر المصري، في ثاني مبارياته الرسمية.









ومن المنتظر أن يتوقف قطار مسابقة الدوري المصري لارتباط المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، بالدخول في معسكر مغلق استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.







