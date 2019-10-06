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زيدان يعلن إصابة ثنائي ريال مدريد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:02 م
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زيدان يعلن إصابة ثنائي ريال مدريد
زيدان
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الفجر الرياضي
 
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أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد إصابة ثنائي الفريق الملكي توني كروس والويلزي جاريث بيل خلال الفوز على غرناطة بأربعة أهداف لهدفين، في الدوري الإسباني الممتاز.


وكشف زيدان عن أن كروس كان يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، ولهذا غادر الملعب في الدقيقة 34 وشارك مودريتش بدلًا منه، وبالرغم من أنه في المباراة لم يشعر أحد بإصابة بيل، إلا أنه كشف عن أن الويلزي تعرض أيضًا للإصابة.


وقال زيدان لموقع "البرنابيو” الإسباني: "كروس وبيل تعرضا للإصابة، لا يمكننا أن نفعل أي شيء، أنا قلق للغاية بشأن الإصابات".


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