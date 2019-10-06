ألوان مناكير رائجة هذا الشتاء.. تعرفي عليهم

تحبين ألوان المناكير، وترغبين في التعرف إلى صيحات ألوان طلاء الأظافر لهذا الشتاء، نقدم لكِ مجموعة مخن ألوان المناكير التي ستكون رائجة هذا الشتاء.





المناكير الأحمر

بمجرد أن يصبح الجو بارداً، تصبح ألوان المناكير الداكنة هي الاتجاه المفضل لدى غالبية النساء، وتحديداً اللون الأحمر الداكن الذي يعد خياراً مثالياً لهذا الشتاء.





الأبيض

المناكير الأبيض هو من أبرز صيحات ألوان طلاء الأظافر لهذا الشتاء، وهو يمنحك إطلالة منعشة وحيوية خلال الأجواء الباردة، ويضفي على أظافرك مظهراً متألقاً.





الأزرق الداكن

يعد المناكير الأزرق الداكن مثالياً لهذا الشتاء، فهو لون شتوي بامتياز ويمنحك إطلالة عصرية جداً، وهو من ألوان المناكير الداكنة التي دائماً ما تكون رائجة خلال الأجواء الباردة.





الفضي

من بين ألوان المناكير الرائجة في شتاء 2020، هو المناكير الفضي الذي يلائم كثيراً سهرات وحفلات الشتاء، فهو يعزز من جمال إطلالتك ويضفي لمسة مشرقة على ألوان ملابسك الداكنة.





النيود

يعد المناكير النيود خياراً مثالياً في أي وقت من أوقات السنة، لا سيما في الشتاء، فهو يتلائم مع ألوان الأزياء كافة، ويمنح أظافرك مظهراً راقياً لا تشوبه شائبة.





الأرجواني الميتاليك

تعتقد نساء كثيرات أن المناكير الأرجواني هو لون مثالي للربيع والصيف، وهذا الاعتقاد صائب، إلا أن شتاء 2020 سيبدل هذا الاعتقاد، كون المناكير الأرجواني الميتاليك هو أحد أكثر ألوان المناكير رواجاً في هذا الشتاء.





البرقوقي اللامع

طلاء الأظافر البرقوقي اللامع هو من أفضل خيارات ألوان المناكير لشتاء 2020، حيث سيضفي على أظافرك الأناقة والجمال، وهو يأتي بلمسة لامعة تعزز من جمال إطلالتك.