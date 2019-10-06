ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بدء تصوير مسلسل "العودة" لـ دانييلا رحمة ونيكولا معوض

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
Advertisements
بدء تصوير مسلسل العودة لـ دانييلا رحمة ونيكولا معوض
دانييلا رحمة ونيكولا معوّض
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

 انطلقت شركة Eagle Films  جمال سنان بتصوير مسلسلها الجديد "العودة"  في بيروت، مع نخبة من نجوم الدراما، في عمل مشوّق من ٣٠ حلقة قصة وكتابة رائد أبو عجرم، معالجة درامية طارق سويد وإخراج إيلي السمعان.

المسلسل الذي سينطلق عرضه بداية العام الجديد على محطة عربية كبرى، يقدم قصة محورها الماضي وما تخلّفه أفعالنا، وفيه الكثير من التشويق والحماس والغموض والحب.

وهو العمل من بطولة النجوم دانييلا رحمة، نيكولا معوّض، رودريغ سليمان، وسام صباغ، يوسف حداد، أسعد رشدان، أندريه ناكوزي، رانيا عيسى، ساشا دحدوح، نغم أبو شديد، إيلي متري، ريم خوري، إيهاب شعبان، وسام فارس، شربل زيادة، ليزا دبس، رنين مطر وغيرهم.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status