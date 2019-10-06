بتعاملات 5 ملايين جنيه.. سقوط تاجر عملة لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (عدد 3 أشخاص - اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمين بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، حيث يقوم اثنين منهما بدورهم بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث ليتولى توصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على مبلغ (300 جنيه يوميًا) نظير ذلك، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.



وتم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريبًا تجاوز مبلغ (خمسة ملايين جنيهًا مصريًا).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.