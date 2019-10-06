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'الوطنية للإعلام': تغطية حية ومباشرة لاحتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:27 ص
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'الوطنية للإعلام': تغطية حية ومباشرة لاحتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر
ماسبيرو - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لمشاركة المصريين احتفالاتهم بذكرى انتصارات أكتوبر؛ وذلك من خلال تقديم تغطية حية ومباشرة لاحتفالات أهالي مدن القنال، والتي كانت في خط المواجهة الأول في حرب أكتوبر، لنقل مشاهد فرحتهم بالنصر واسترداد الأرض والكرامة، ونقل كافة الفعاليات المُقامة للاحتفال بنصر، وذلك انطلاقًا من دورها الوطني.

وتنقل كاميرات قناة النيل للأخبار مظاهر احتفالات المصريين من منطقة المنصة بمدينة نصر بالقاهرة، والتي تُعبر عن المشاعر الحقيقة لحب المصريين لجيشهم، ومشاعر العزة والانتماء للوطن.

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد وجه القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والاستعداد الجيدة، لنقل مشاهد احتفالات المصريين بهذه المناسبة الغالية في قلوبهم.
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المزيد عن: ماسبيرو قناة النيل حسين زين الوطنية للإعلام الفجر التلفزيون المصري إنتصارات اكتوبر
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