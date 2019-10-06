ناخبو كوسوفو يركزون على الكسب غير المشروع واتفاق سلام صربيا في الانتخابات

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افتتحت مراكز الاقتراع في كوسوفو اليوم الأحد، لإجراء انتخابات وطنية حيث تتصدى القضايا الرئيسية ل 1.9 مليون ناخب مؤهل في البلاد للفساد واتفاق سلام مع صربيا يمهد الطريق لعضوية الأمم المتحدة.



وتم استدعاء الانتخابات، وهي الرابعة منذ إعلان استقلال كوسوفو في عام 2008، بعد استقالة رئيس الوزراء راموش هاراديناي في يوليو عندما تم استدعاءه للمثول أمام محكمة جرائم الحرب.



وتم استجواب هاراديناي حول دوره في حرب 1998-1999 كأحد قادة جيش تحرير كوسوفو السابق الذي ناضل من أجل الاستقلال عن صربيا.



وقال سائق سيارة الأجرة "أفدي مورينا" البالغ 46 عامًا، بعد التصويت في قاعة رياضية في العاصمة بريشتينا: "كان التصويت سهلًا للغاية ولكن دعونا نرى ما الذي ستجلبه أصواتنا".



وقال الطبيب المتقاعد محرم باجرامي بعد إدلائه بصوته في العاصمة: "نريد الرفاهية وفرص العمل للشباب".



وأشارت استطلاعات الرأي إلى عدم الرضا العام عن سجل هاراديناج على رأس ائتلاف حكومي من ثلاثة أحزاب مما عزز الدعم لأحزاب المعارضة.



وقال "آرون ديهاساج" من مركز كوهو (استيقظ) في بريشتينا: "أن المهمة الأولى للحكومة الجديدة هي استئناف المفاوضات مع صربيا.



وقال ديهاساج لرويترز: "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الحوار من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وفقط عندما ينتهي الحوار سيتعين علينا التعامل مع قضايا حقيقية مثل الفساد والتعليم والاقتصاد".



وتوقفت المفاوضات قبل عام عندما فرضت الحكومة المنتهية ولايتها تعريفة بنسبة 100٪ على البضائع المنتجة في صربيا. قال معظم وليس كل الأحزاب المتنافسة في استطلاعات الرأي أنها ستلغي التعريفات ولكنها ستطبق تدابير انتقامية أخرى ضد صربيا.



وترى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن التوترات بين بلغراد وبريشتينا تهديد كبير للاستقرار الإقليمي وتضغط من أجل تطبيع العلاقات.



وعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس "ريتشارد جرينيل"، السفير الأمريكي الصريح في ألمانيا، مبعوثًا خاصًا لمحاولة ضخ طاقة جديدة في المحادثات بين بلغراد وبريشتينا.



وبعد عشرين عامًا من قصف الناتو للقوات الصربية، ترفض بلغراد الاعتراف بكوسوفو باعتبارها دولة مستقلة، وبالتعاون مع حليفها روسيا، منعت عضوية بريشتينا في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة.



وفي عام 2013، وافقت بريشتينا وبلغراد على إجراء حوار بوساطة من الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات ولكن لم يتحقق تقدم كبير.



في العام الماضي، أشار رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى أنهما قد يوافقان على تبادل الأراضي لكنهما يواجهان معارضة قوية للفكرة محليا وخارجيا.



ويبلغ عدد سكان كوسوفو الأصغر سنًا في أوروبا، حيث يبلغ متوسط العمر 29 عامًا، وشهد معدل نمو اقتصادي سنوي 4٪ خلال العقد الماضي، لكنه لا يزال فقيرًا.



ومنذ أن حصلت بريشتينا على الاستقلال عن بلغراد في عام 2008، هاجر أكثر من 200000 من سكان كوسوفو وطلبوا اللجوء في الاتحاد الأوروبي.



ويقول الاتحاد الأوروبي أن الفساد "واسع الانتشار" وتصنف منظمة الشفافية الدولية كوسوفو كدولة فاسدة للغاية.



وسيشرف على الانتخابات أكثر من 34000 مراقب من بينهم 100 من الاتحاد الأوروبي.



وتفتح صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحًا، وتغلق في الساعة 7 مساءً، من المتوقع صدور النتائج الرسمية الأولية بحلول منتصف الليل.

