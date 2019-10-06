تشريعية تونس 2019: إنطلاق عملية الإقتراع منذ الثامنة صباحا

فتحت جميع مكاتب الاقتراع أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، وذلك الى غاية السادسة مساء بتوقيت تونس، وبالتوقيت المحلي للبلد الذي يوجد فيه مركز الاقتراع في الخارج، ما عدى بعض المكاتب التى خصصت لها الهيئة توقيتا استثنائيا.





ودعا رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات نبيل بفون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، التونسيين الى المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والذى تعيشه تونس مرة كل خمس سنوات، معربا عن أمله في أن يسجل التونسييون بجميع شرائحهم العمرية حضورهم اليوم، وأن يدلوا بأصواتهم لاختيار من سيمثلهم في مجلس نواب الشعب.





وتجرى الانتخابات التشريعية لسنة 2019 داخل تونس اليوم بـ27 دائرة إنتخابيّة، بعد أن كانت قد انطلقت الجمعة بالدوائر الانتخابيّة بالخارج (6 دوائر انتخابيّة) لتتواصل على مدى 3 أيّام (4 و5 و6 أكتوبر)، والتي بموجبها سيتشكّل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ تونس منذ الثورة بعد تجربة المجلس الوطني التأسيسي.





وسيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية يوم 10 أكتوبر 2019، ، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر القادم ، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.





ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل جديد . أمّا العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.





وسيتم فتح 254 مركز اقتراع موزعين على خمس ولايات، هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، بشكل استثنائي عند العاشرة صباحا، على أن تغلق أبواب تلك المراكز عند الساعة الرابعة مساء، وذلك « ضمانا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقا للقوانين والمعايير الدولية ».