السيسي: نصر أكتوبر تعبير عن ترابط أمة وتماسك شعب.. وأحد أعظم وأمجد أيامها
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، وهو يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل والماضي والمستقبل وهو يوم السادس من أكتوبر 1973.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في ذكرى نصر حرب أكتوبر الـ 46، إلى أن نصر أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريًا باهرا، حققته القوات المسلحة باقتدار، بل هو تعبير عن ترابط أمة وتماسك شعب استمد قوة وصلابة لا تقهر، موضحا أنه من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة، وأن يعرفوا كيف كان الاختبار قاسيا، وكيف نجح فيه المصريون بنجاح.
وأضاف أنه من حق الأجيال القادمة أن تعرف كيف تكاتف المصريون خلف قواتهم المسلحة فأصبح الشعب بأكمله جيشا ليخرج من هذه الملحمة نصرًا، يرد الاعتبار ويفتح الأبواب أمام استعادة الأرض وتحقيق السلام معا.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في ذكرى نصر حرب أكتوبر الـ 46، إلى أن نصر أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريًا باهرا، حققته القوات المسلحة باقتدار، بل هو تعبير عن ترابط أمة وتماسك شعب استمد قوة وصلابة لا تقهر، موضحا أنه من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة، وأن يعرفوا كيف كان الاختبار قاسيا، وكيف نجح فيه المصريون بنجاح.
وأضاف أنه من حق الأجيال القادمة أن تعرف كيف تكاتف المصريون خلف قواتهم المسلحة فأصبح الشعب بأكمله جيشا ليخرج من هذه الملحمة نصرًا، يرد الاعتبار ويفتح الأبواب أمام استعادة الأرض وتحقيق السلام معا.
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