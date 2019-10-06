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حارس ليفربول يكشف عن أسرار قهر "ميسي"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
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حارس ليفربول يكشف عن أسرار قهر ميسي
ميسي
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علي نبوي
 
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أكال الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى برشلونة المديح إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.


وقال أليسون في تصريحات صحفية :"ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.. لكنني لا أفكر عندما ألعب ضده في المواجهة الفردية معه، لأن البارسا والأرجنتين يملكان لاعبين بجودة عالية".


وتابع بيكر: "من حسن الحظ تغلبت عليه في المباريات الثلاث الأخيرة، طبعا بمزايا فريقي بأكمله روما وليفربول والبرازيل".


ويغيب أليسون عن ليفربول في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي يعاني منها لكنه سيكون جاهزًا للعودة لحماية عرين ليفربول عقب التوقف الدولي.

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