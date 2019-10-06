قائمة نارية لمنتخب الجزائر في معسكر أكتوبر
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
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علي نبوي
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أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة تضم ٢٣ لاعبًا استعدادًا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وديًا.
قائمة منتخب الجزائر لمعسكر أكتوبر
حراسة المرمى: عز الدين دوخة - ريس مبولحي - اليسكندر أوكودجا
خط الدفاع : جمال بلعمري - عيسى ميندي - أيوب عبد اللاوي - رامي
بن سبعيني - مهدي تاهرات - إلياس شتي - إلياس حساني - يوسف عطال
خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - مهدي عبيد - هشام
بوداوي - زين الدين فرحات - سفيان فيجولي - يوسف بلايلي - سعيد بن رحمة
خط الهجوم: بغداد بونجاح - إسلام سليماني - رياض محرز - ياسين
براهيمي
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