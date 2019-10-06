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قائمة نارية لمنتخب الجزائر في معسكر أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
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قائمة نارية لمنتخب الجزائر في معسكر أكتوبر
الجزائر
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علي نبوي
 
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أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة تضم ٢٣ لاعبًا استعدادًا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وديًا.

 

قائمة منتخب الجزائر لمعسكر أكتوبر

 

حراسة المرمى: عز الدين دوخة - ريس مبولحي - اليسكندر أوكودجا

 

خط الدفاع : جمال بلعمري - عيسى ميندي - أيوب عبد اللاوي - رامي بن سبعيني - مهدي تاهرات - إلياس شتي - إلياس حساني - يوسف عطال

 

خط الوسط: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - مهدي عبيد - هشام بوداوي - زين الدين فرحات - سفيان فيجولي - يوسف بلايلي - سعيد بن رحمة

 

خط الهجوم: بغداد بونجاح - إسلام سليماني - رياض محرز - ياسين براهيمي




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