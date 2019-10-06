سامو زين في ذكرى حرب ٦ أكتوبر: "دايما يارب مصر في نصر"

هنأ المطرب سامو زين، الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، من خلال تدوينه عبر حسابه الرسمي "تويتر" قائلا:"‏دايما يارب ‎مصر في نصر وعزه وكرامه".





ومؤخرا طرح المطرب السوري ساموزين أغنيته الجديدة "متل الولد" التي قام بتصويرها فيديو كليب تم نشره عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، أغنية متل الولد من كلمات جاد خورى وإخراج شريف فرانسيش.





كلمات أغنية متل الولد





ما تغيرت انا ذات الحدا

يلي بتضوي عيونو بس تحكي

و إنتي كمان حلوي متل زمان

نفس العطر نفس الطريقة بالضحكي





كأنو من يومين ما كنا تنين

كنا سوا عطول صدقيني لما قول

عرفوا بعض القلبين حتى قبل العينين ما تتلاقى





كأنو من يومين ما كنا تنين

كنا سوا عطول صدقيني لما قول

عرفوا بعض القلبين حتى قبل العينين ما تتلاقى





ساعة زمان بيرجع كل شي كان

اصلاً ما نسينا اي شي تنتذكر

و برجع انا حبك متل الولد

القلب لي بيعشق بالوقت ما بيتأثر.





ولد سامو زين في الكويت وهو من عائلة سورية وبين الحين والآخر كانت تتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية ،بعد التخرج سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت. وهناك تزوج من امراة إنجليزية إسمها كريستينا وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً لإنهاء دراسته في بريطانيا ولديه ابنة منها اسمها نغم. وبعد انتهاء دراسته هناك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهرة لبداية مشواره الفني .





سامو زين سوري - بريطاني، حيث يحمل الجنسية البريطانية من زوجته الإنجليزية. تطلق من زوجته في نهاية المطاف. في سنة 2016 أعلن زواجه من الإعلامية المصرية دينا صالح، وفي 2017 أنجبت أول ابن له "محمد"





سامو زين عمل مهندسا للصوت في لندن لعدة سنوات لكنه عاد في نهاية المطاف إلى الكويت وبدأ عمله الخاص في المعدات السمعية تحت اسم "التغريد لأجهزة الصوت".





حصل على عرضه الأول في الغناء في أحد المطاعم الشهيرة في لندن، وطرح ألبومه الأول "ميلى يا حلوة" مع "شركة الخيول".





بدأ الإعداد لألبومه الثاني مع أفكار جديدة لمدة عام كامل تحت اسم "أنا ليك" مع "روتانا الشركة".





من ألبوماته " ميلي يا حلوة، أنا ليك، قربي ليا معاك، عارف إيه، ليك لوحدك، دايماً ، الورد الأحمر، زي أي اتنين".



