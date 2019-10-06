مسلحون يهاجمون مكاتب التلفزيون في بغداد وسط الاضطرابات

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هاجم مسلحون مجهولون مكاتب المحطات التلفزيونية في العاصمة العراقية وسط الاضطرابات التي تجتاح البلاد.



وتقول قناة العربية إنه اقتحم مسلحين ملثمين يرتدون ملابس سوداء مكاتب المحطة في شارع أبو نواس مساء السبت وقاموا بضرب بعض الموظفين وحطموا المعدات قبل فرارهم.



وقال ماجد حميد مراسل القناة في بغداد إنه اصيب عدة زملاء. وأضاف أن المحطة كانت تتلقى تهديدات لعدة أيام.



كما هاجم مسلحون مكاتب قنوات دجلة العراقية وقناة إن آر تي في بغداد، وفقًا لما ذكره الموظفون في المحطتين. كل من هذه المحطات ملكيات خاصة.



يشهد العراق أعمال عنف منذ يوم الثلاثاء عندما بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة. أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في محاولة يائسة لقمعها، وقتل العشرات.



كما يقول المسؤولون العراقيون إنه قتل خمسة متظاهرين آخرين على الأقل بالرصاص في مظاهرات مناهضة للحكومة التي اندلعت في أربعة أحياء في العاصمة بغداد، مما يرفع عدد القتلى في اليوم إلى 14.



وتأتي الاضطرابات بعد رفع حظر التجول على مدار الساعة في بغداد يوم السبت. لكن لم يكن هناك انحراف في الاضطرابات الناجمة عن دعوات لمزيد من الوظائف ووضع حد للفساد.



وقال المسؤولون الطبيون والشرطة إن اثنين من المتظاهرين قتلا في حي الشعلة في غرب بغداد بعد أن فتح الأمن النار على المسيرات بعد حلول الظلام. وقال المسؤولون إنه قتل اثنين آخرين من المحتجين في المنطقة القريبة من ميدان التحرير حيث تعرضوا لإطلاق النار من قوات الأمن، مما رفع عدد القتلى هناك إلى تسعة اشخاص.



في ضاحية الزعفرانية الجنوبية، توفي متظاهر آخر متأثرًا بجراحه، وفقًا لمسؤول طبي هناك، مما رفع عدد قتلى المنطقة إلى اثنين.



ويأتي العنف يوم السبت على الرغم من الدعوات إلى التهدئة من الزعماء الدينيين والسياسيين. كما قُتل أحد المحتجين في مدينة الديوانية الجنوبية حيث كان المتظاهرون يسيرون باتجاه مكاتب الحكومة المحلية.



و صرح مسؤولون عراقيون وعضو في لجنة حقوق الإنسان شبه الرسمية إن آلاف المحتجين خرجوا إلى الشوارع في مدينتين جنوبيتين وأشعلوا النار في مكاتب الأحزاب السياسية.



وذكر مسؤول أمني عراقي ومسؤول في لجنة الحقوق إن المتظاهرين في الناصرية أشعلوا النار في مكاتب حزبين سياسيين في المدينة الجنوبية المضطربة.



وقال المسؤولان إن قوات الأمن ردت بالنيران، لكن لم ترد على الفور أنباء عن الخسائر. وصف المسؤولون الاحتجاج بأنه "كبير جدًا". وفي مدينة جنوبية أخرى، هي الديوانية، سار المتظاهرون باتجاه مكاتب الحكومة المحلية. لم ترد تقارير عن أعمال عنف هناك.



وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء إلى 69 على الأقل. وقدرت هيئة شبه رسمية عدد القتلى بـ 94 في بغداد والمدن الجنوبية.



لقد استجابت قوات الأمن بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع للغضب الشعبي غير المسبوق، والذي نجم عن نقص الوظائف والفساد المستشري في الدولة الغنية بالنفط.



وقال مسؤولو الصحة والشرطة إن محتجا قتل في حي الزعفرانية بجنوب بغداد وأصيب 13 آخرون. في وسط بغداد، قتل أربعة محتجين. تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يسمح لهم بإحاطة الصحفيين.



