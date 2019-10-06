التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الطلائع
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مواجهة قوية في الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد عندما يحل ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي ستقام على ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتطلع رجال المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر لتحقيق نتيجة إيجابية للحاق بالأهلي في صدارة الترتيب، بينما يسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز الأول في المسابقة بعد التعادل في الجولة الماضية أمام إنبي ١-١ والخسارة بهدف نظيف في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب.
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طلائع الجيش
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن
خط الهجوم : جون أنطوي
Advertisements
- بيراميدز بالقوة الضاربة أمام دجلة
- أنطوي يقود تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود في موقعة الكأس
- يلا شوت ON SPORTS - يوتيوب مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر yalla shoot كورة جول ماتش بيراميدز رابط مباشر
- تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بتروجت.. ظهور "بديل" السعيد
- تشكيل بيراميدز أمام بتروجت.. أنطوي وعيسي في الهجوم
- الزمالك يتحدى بيراميدز لانتزاع "الكأس المفضل"
- تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر
- ديسابر يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في بداية مشواره بالدوري
- تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طنطا
- مفاجآت بالجملة في تشكيل بيراميدز ضد طنطا
المزيد عن: طلائع الجيش بيراميدز والطلائع بيراميدز الدوري المصريتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر