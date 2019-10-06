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التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الطلائع

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
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التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الطلائع
بيراميدز
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علي نبوي
 
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مواجهة قوية في الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد عندما يحل ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي ستقام على ستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع رجال المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر لتحقيق نتيجة إيجابية للحاق بالأهلي في صدارة الترتيب، بينما يسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز الأول في المسابقة بعد التعادل في الجولة الماضية أمام إنبي ١-١ والخسارة بهدف نظيف في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب.


تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طلائع الجيش


حراسة المرمى: مهدي سليمان


خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي


خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

خط الهجوم : جون أنطوي


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