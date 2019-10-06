المشرعون في هونج كونج يتحدون حظر الاقنعة مع استمرار الاحتجاجات

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قدمت مجموعة من المشرعين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ طعنًا قانونيًا ضد استخدام الحكومة لقانون الطوارئ في الحقبة الاستعمارية لتجريم ارتداء الأقنعة في التجمعات لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة، التي تضاءلت شدتها لكنها لم تتوقف.



تسبب حظر الاقنعة الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة في اندلاع موجة من العنف والدمار على نطاق واسع في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بما في ذلك إشعال النيران والهجمات على ضابط شرطة خارج الخدمة والذي أطلق رصاصة حية دفاعًا عن النفس اصاب به شاب يبلغ من العمر 14 عاما.



فشل اثنان من الناشطين في الحصول على أمر قضائي يوم الجمعة ضد الحظر على أغطية الوجه الذي تقول الحكومة إنه يصعب على الشرطة تحديد المتظاهرين المتطرفين.

في محاولة ثانية يوم السبت، قال المشرع دينيس كووك إن مجموعة من 24 مشرعًا قدموا طلبًا قانونيًا لمنع قانون حظر الاقنعة لأسباب دستورية أوسع. واوضح إن زعيمة المدينة، الرئيسة التنفيذية كاري لام، تصرفت بسوء نية بتجاوز المجلس التشريعي، برلمان هونج كونج، في استخدام قانون الطوارئ.



سوف تستمع المحكمة للقضية صباح الأحد. قالت لام إنها ستسعى للحصول على دعم المجلس للقانون عندما تستأنف جلسته في 16 أكتوبر ولم تستبعد اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا استمر العنف.



ووصفت المشرعة كلوديا مو قانون الطوارئ بأنه "سلاح دمار شامل" يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من اللوائح الصارمة.



وقال كووك إن المجموعة طلبت أيضًا من المحكمة الحكم بان قانون الطوارئ، الذي أصدره حكام الاستعمار البريطاني عام 1922 لقمع إضراب البحارة والذي استخدم آخر مرة في عام 1967 لسحق أعمال الشغب، لا يتوافق مع الحقوق والحريات بموجب دستور هونغ كونغ الذي تم وضعه بعد عودته إلى الحكم الصيني في عام 1997.



في خطاب متلفز تم بثه أثناء تظاهر المحتجين مرة أخرى مرتدين الأقنعة اليوم السبت، وصفت لام رسميًا هونج كونج بأنها "شبه مشلولة" وأكدت على ضرورة حظر ارتداء الاقنعة لوقف العنف.



تم إغلاق العديد من مراكز التسوق والمحلات التجارية وشبكة مترو الأنفاق والقطارات بأكملها التي تتعامل عادةً مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا يوم السبت بعد الهياج الذي استمر ليلًا.



و صرحت لام "يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة كي تقول لا للعنف واستعادة السلام في المجتمع وحماية حق المواطنين في مواصلة حياتهم وحريتهم اليومية وعدم السماح لمجموعة صغيرة من مثيري الشغب بتدميره".



يقول العديد من المتظاهرين المسالمين إن العنف أصبح وسيلة لتحقيق غاية، والطريقة الوحيدة للشباب المتظاهرين الملثمين لإجبار الحكومة على الانحناء إلى المطالبة بالديمقراطية الكاملة وغيرها من المطالب.



لكن أثار إطلاق النار على المراهق ليلة الجمعة - الضحية الثانية لإطلاق النار منذ بدء الاحتجاجات في أوائل يونيو - مخاوف من وقوع المزيد من المواجهات الدموية. كما أطلق ضابط شرطة مكافحة الشغب النار على متظاهر يبلغ من العمر 18 عامًا من مسافة قريبة.



وقالت الشرطة في بيان يوم السبت إن الشاب البالغ من العمر 14 عامًا والذي نقل إلى المستشفى مصابًا بعيار ناري في فخذه، تم اعتقاله لمشاركته في أعمال شغب والاعتداء على شرطي. قالت الشرطة إنها ما زالت تحقق بالتحديد في كيفية إصابته.



