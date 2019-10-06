6 مكاسب حمراء من مباراة الأهلي وأسوان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المكاسب بعد تغلبه على مضيفه أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد "أسوان" في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح النيجيري جونيور أجايى أهداف مباراة الأهلي وأسوان لصالح المارد الأحمر، قبل أن يضاعف زملاءه النتيجة عن طريق حسين الشحاتن وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، رمضان صبحي، في الدقائق 7، 25، 59، 66، 86، بينما سجل أوميد أوكري هدف أسوان الوحيد في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

ويرصد لكم الفجر الرياضي في التقرير التالي أبرز 6 مكاسب حققها المارد الأحمر من مباراة الأهلي وأسوان

رينيه فايلر والعلامة الكاملة

نجح رينيه فايلر في تحقيق إنجاز كبير بتحقيق 6 انتصارات متتالية مع الأهلي منذ قيادة الفريق فنيًا، ليحقق العلامة الكاملة في بطولة الدوري المصري بالفوز في 3 مبارايات خاضها الفريق حتى الآن، بالإافة لفوزه على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه إيابًا بنتيجة 4-0 ليحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات، كما توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد التفوق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما نتائج الدوري فجاءت نتائجها كالتالي، الفوز على سموحة، بهدف نظيف، في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، قبل أن يرب الإنتاج بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية، بخمسة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه أسوان.

التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري بعد مباراة الأهلي وأسوان

تمكن الفريق الأول لكرة القدم في فض شراكة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ولو مؤقتًا، برصيد 9 نقاط، في إنتظار نتيجة مبارتي الزمالك أمام نادي مصر، وبيراميدز أمام طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، حيث يمتلك كلا الفريقين 6 نقاط.

مواصلة تألق أجايي





تعد مواصلة جونيور أجايي لتألقه تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، أحد أهم مكاسب الفريق، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 6 مواجهات خاضها تحت قيادة المدير الفني الجديد.

انفجار موهبة الشحات

واصل حسين الشحات تألقه مع الأهلي منذ تولي رينيه فايلر القيادة الفنية، ليؤكد الشحات سطوع بريقه بهدفه أمام أسوان، ليصل إلى هدفه الرابع خلال 6 مباريات فقط خاضها تحت قيادة المدرسة السويسرية الجديدة.

رمضان صبحي يتحول من صانع ألعاب إلى هداف

شهدت المباريات الأخيرة للمارد الأحمر تأقًا لافتًا لرمضان صبحين من خلال إحراز الأهداف بعدما كان يكتفي بصناعتها فقط، ولكن أصبح هداف الفريق في بطولة الدوري المصري، بواقع هدف في كل مباراة.

ظهور وجوه تهديفية جديدة مع فايلر

ومن ضمن مكاسب المارد الاحمر من مباراة الأهلي وأسوان، ظهور وجوه تهديفية جديدة، وذلك بعدما سجل كلاً من حمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، أولى أهدافهم تحت قيادة السويسري فايلر.