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مرسي عطالله: إسرائيل كانت تحلل كل سطر في الأهرام

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:37 ص
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مرسي عطالله: إسرائيل كانت تحلل كل سطر في الأهرام
مرسي عطالله
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نعيم يوسف
 
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قال الكاتب الصحفي مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة جريدة "الأهرام" الأسبق، إن صحيفة الأهرام وقت حرب أكتوبر، كانت تعتبر مرآة للموقف المصري، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تحلل كل سطر فيها، مشددا على أن المنظومة الإعلامية والاجتماعية، والعسكرية كانت متكاملة بشكل كبيير، وهذا جسد صورة مصر الحقيقية خلال الـ6 سنوات التي تلت النكسة.

وأضاف "عطالله"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن مصر كلها التفت حول قلب رجل واحد، ونسيت كل الخلافات الداخلية والخارجية وجميع مشاكلها، واتجهت فقط للثأر واسترداد الكرامة والأرض، وكانت كل منظومات المجتمع متكاتفة فيما يعرف لـ"المجهود الحربي المصري".

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة "الأهرام" الأسبق، أن المنظومة الإعلامية كانت تستخدم في خدمة الهدف الذي تسعى له مصر، موضحا أن إسرائيل حاولت استفزاز حائط الصواريخ المصري لجس نبض مصر وهل ستقدم على الحرب أم لا، ولكن مصر قابلت هذا بمنتهى الحكمة، لأن أي اشتباك كان سيجهض العملية العسكرية التي تسعى مصر لتنفيذها.

ولفت إلى أن إسرائيل كانت تتابع صحيفة الأهرام لأنها معروفة أنها أقرب وسيلة إعلامية للنظام الحاكم في مصر، بعد ثورة 1952، موضحا: "لدرجة أنني عندما عملت في فرع المعلومات في المخابرات الحربية، أنه كانت هناك وحدة شغلتها فقط قراءة صفحة الوفيات في الأهرام، ويعرفون سلسلة العائلات والضباط والجنود، وأماكنهم وأسرهم ليستخدموها في الحرب النفسية".
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