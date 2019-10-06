الخطيب يطالب سيد عبدالحفيظ بحسم هذا الملف
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
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الفجر الرياضي
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طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ ، حسم عدة ملفات كروية هامة في الفريق يأتي في مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي حارس الفريق بجانب تجديد عقود بعض اللاعبين أمثال أحمد فتحي.
ويرغب الخطيب من حسم ملفات التجديد والترضية لنجوم الاحمر تحقيق مزيد من الإستقرار داخل الفريق والإبتعاد به عن مثل هذه الأزمات التى قد تؤرق الفريق ويسعى الخطيب لبث حالة من التركيز من أجل مواصلة الأنتصارات والفوز بالبطولات التى يشارك فيها الفريق هذا الموسم محلياً وأفريقيا، وطالب رئيس الاهلي مع مدير الكرة بحث مطالب اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وكذلك الذين تحتاج عقودهم للتعديل من أجل حسم هذا الملف سريعاً.
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