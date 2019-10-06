ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخطيب يطالب سيد عبدالحفيظ بحسم هذا الملف

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
Advertisements
الخطيب يطالب سيد عبدالحفيظ بحسم هذا الملف
الخطيب وعبدالحفيظ
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ ، حسم عدة ملفات كروية هامة في الفريق يأتي في مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين يأتي في مقدمتهم محمد الشناوي حارس الفريق بجانب تجديد عقود بعض اللاعبين أمثال أحمد فتحي.
 
 ويرغب الخطيب من حسم ملفات  التجديد والترضية لنجوم الاحمر  تحقيق مزيد من الإستقرار داخل الفريق والإبتعاد به عن مثل هذه الأزمات التى قد تؤرق الفريق ويسعى الخطيب لبث  حالة من التركيز   من أجل مواصلة الأنتصارات والفوز بالبطولات التى يشارك فيها الفريق هذا الموسم محلياً وأفريقيا، وطالب رئيس الاهلي مع مدير الكرة بحث مطالب اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وكذلك الذين تحتاج عقودهم للتعديل من أجل حسم هذا الملف سريعاً.
 
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمود الخطيب سيد عبدالحفيظ الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status