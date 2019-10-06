شوبير يكشف عن تحرك الجنايني لحل أزمة الزمالك بلقاء هذا الشخص
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:57 ص
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الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أن اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تقوم بمجهودات كبيرة لحل أزمة الزمالك وجينيراسون السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح شوبير خلال تصريح له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الجنايني سيلتقي خلال الساعات القادمه مع إحدى الشخصيات القياديه للاتحاد الإفريقي، من أجل محاولة لإيجاد حل لأزمة الزمالك قبل اجتماع لجنه الأندية للاتحاد الإفريقي يوم 8 أكتوبر.
وكان قد تفجرت أزمة بين الزمالك والفريق السنغالي بسب أرضية الملعب، وموعد المباراة، ليقع الفريقين في مأزق ويؤجل الاتحاد الإفريقي “الكاف” قرار الصعود إلى 8 أكتوبر.
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