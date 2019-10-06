تعرف على أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 5-10-2019

وجه عادل جابر، عميد الجالية المصرية في الأردن، التحية والتهنئة للجيش المصري العظيم بانتصارات السادس من اكتوبر العظيم، معقبًا: "الجيش المصري سندنا وفخرنا وضهرنا، وبنقول لقيادتنا السياسية وجيشنا العظيم، أنت لينا كل الفخر، وإحنا السند والدرع لجيشنا وقيادتنا السياسة".

قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن الاهتمام بالمياه والطاقة على رأس أولويات رؤية مصر 2030 للتنمية، مشيرًا إلى أن المعرض له العدد من المشروعات البحثية ليس مع قطاع البترول فقط، وإنما مع كافة القطاعات، حيث أن هناك 14 مشروع بحثي قائم مع هيئة العلوم والتكنولوجيا، و8 مشروعات بحثية مع أكاديمية البحث العلمي، وخلال العام الماضي تمكنا من الحصول على تمويل لـ 10 مشروعات بحثية خلال العام الماضي فقط، وهناك 31 مشروع بحثي ينتظروا نتيجتهم للتمويل.