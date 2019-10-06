تعرف على أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 5-10-2019
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الح
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
عميد الجالية المصرية بالأردن: "الجيش المصري سندنا وفخرنا.. وإحنا مع قيادتنا السياسية"
وجه عادل جابر، عميد الجالية المصرية في الأردن، التحية والتهنئة للجيش المصري العظيم بانتصارات السادس من اكتوبر العظيم، معقبًا: "الجيش المصري سندنا وفخرنا وضهرنا، وبنقول لقيادتنا السياسية وجيشنا العظيم، أنت لينا كل الفخر، وإحنا السند والدرع لجيشنا وقيادتنا السياسة".
معهد بحوث البترول: نجري العديد من الأبحاث لتوفير مصادر جديدة للطاقة وتنفيذ رؤية مصر 2030
قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن الاهتمام بالمياه والطاقة على رأس أولويات رؤية مصر 2030 للتنمية، مشيرًا إلى أن المعرض له العدد من المشروعات البحثية ليس مع قطاع البترول فقط، وإنما مع كافة القطاعات، حيث أن هناك 14 مشروع بحثي قائم مع هيئة العلوم والتكنولوجيا، و8 مشروعات بحثية مع أكاديمية البحث العلمي، وخلال العام الماضي تمكنا من الحصول على تمويل لـ 10 مشروعات بحثية خلال العام الماضي فقط، وهناك 31 مشروع بحثي ينتظروا نتيجتهم للتمويل.
مصطفى ثابت: ملف القمامة في مصر مريب.. ولا يوجد مبرر لسوء إدارته
واعتبر "ثابت"، أن ملف القمامة في مصر مريب، ولا يوجد مبرر لسوء إدارة هذا الملف، متسائلا: "هل الحكومة عاجزة عن إنشاء شركة لإدارة ملف القمامة؟"، مطالبا مجلس الوزراء أن يصدر بيانا يوضح فيه المعوقات التي تواجههم في إنشاء شركة لإدارة القمامة.
عمرو أديب: تصريحات الرئيس حول قضية "سد النهضة" واضحة.. والمفاوضات شاقة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة واضحة، وبيان وزارة الموارد المائية عن الأزمة جادة، وتؤكد أن هناك أزمة حقيقية في إدارة الملف.
أحمد موسى يعلن تضامنه مع "الفجر".. ويؤكد: "الفيس بوك يكمم حرية الرأي والتعبير" (فيديو)
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن تضامنه الكامل مع موقع جريدة الفجر عقب قيام إدارة الفيس بوك بحذف صفحات الجريدة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها حقائق عن النظام القطري، كما أغلق الصفحات الشخصية لبعض العاملين بالموقع، معلقًا: "نتضامن مع الزملاء.. والواضح أن الفيس بوك يكمم حرية الرأى والتعبير".
خبير قانوني: إسرائيل الوجه الآخر لأثيوبيا في سد النهضة
ولفت إلى أنه لابد من إنشاء ورشة عمل قانونية للتعامل مع أزمة سد لنهضة كما حدث في قضية طابا، مضيفًا: "إسرائيل الوجه الأخر لأثيوبيا في هذا الشأن، ومن قام بتمويل السد الأثيوبي هو من يأمرها".
خبير عسكري: جميع أقسام مصر لم تسجل جريمة واحدة في حرب أكتوبر
وتابع مدير مركز الدراسات الإستراتيجية الأسبق، مساء السبت، أن الجيش المصري انتصر بفضل تماسك الجبهة الداخلية، ولا توجد دولة مهما كانت قوتها تستطيع أن تنتصر دون توفر هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مستوى الولاء للوطن في هذا الوقت كان بنسبة 100% في حرب أكتوبر، بدليل أن جميع أقسام مصر لم تسجل جريمة واحدة في هذا الوقت.
المرسي: هناك أيادٍ خفية وراء إغلاق "فيس بوك" لصفحات الفجر
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك أيادٍ خفية وراء ما فعلته إدارة الفيس بوك، فالدول الإرهابية لديها الكثير من الحسابات المزيفة وبالتالي استخدمت تلك الحسابات من استهداف صفحات السوشيال الخاصة بموقع الفجر، من خلال حملة ريبورتات قوية، وقامت بتضليل موقع فيس بوك، خاصة وأن إدارة "الفيس بوك" لابد وأن تتواصل في البداية مع إدارة الموقع والسوشيال، وهذا ما لم يحدث في الواقع، بل أن ذلك يعد دعم من قبل إدارة الفيس للدول الإرهابية، وهذا من الخطأ أن يحدث.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
عميد الجالية المصرية بالأردن: "الجيش المصري سندنا وفخرنا.. وإحنا مع قيادتنا السياسية"
وجه عادل جابر، عميد الجالية المصرية في الأردن، التحية والتهنئة للجيش المصري العظيم بانتصارات السادس من اكتوبر العظيم، معقبًا: "الجيش المصري سندنا وفخرنا وضهرنا، وبنقول لقيادتنا السياسية وجيشنا العظيم، أنت لينا كل الفخر، وإحنا السند والدرع لجيشنا وقيادتنا السياسة".
معهد بحوث البترول: نجري العديد من الأبحاث لتوفير مصادر جديدة للطاقة وتنفيذ رؤية مصر 2030
قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن الاهتمام بالمياه والطاقة على رأس أولويات رؤية مصر 2030 للتنمية، مشيرًا إلى أن المعرض له العدد من المشروعات البحثية ليس مع قطاع البترول فقط، وإنما مع كافة القطاعات، حيث أن هناك 14 مشروع بحثي قائم مع هيئة العلوم والتكنولوجيا، و8 مشروعات بحثية مع أكاديمية البحث العلمي، وخلال العام الماضي تمكنا من الحصول على تمويل لـ 10 مشروعات بحثية خلال العام الماضي فقط، وهناك 31 مشروع بحثي ينتظروا نتيجتهم للتمويل.
مصطفى ثابت: ملف القمامة في مصر مريب.. ولا يوجد مبرر لسوء إدارته
واعتبر "ثابت"، أن ملف القمامة في مصر مريب، ولا يوجد مبرر لسوء إدارة هذا الملف، متسائلا: "هل الحكومة عاجزة عن إنشاء شركة لإدارة ملف القمامة؟"، مطالبا مجلس الوزراء أن يصدر بيانا يوضح فيه المعوقات التي تواجههم في إنشاء شركة لإدارة القمامة.
عمرو أديب: تصريحات الرئيس حول قضية "سد النهضة" واضحة.. والمفاوضات شاقة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة واضحة، وبيان وزارة الموارد المائية عن الأزمة جادة، وتؤكد أن هناك أزمة حقيقية في إدارة الملف.
أحمد موسى يعلن تضامنه مع "الفجر".. ويؤكد: "الفيس بوك يكمم حرية الرأي والتعبير" (فيديو)
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن تضامنه الكامل مع موقع جريدة الفجر عقب قيام إدارة الفيس بوك بحذف صفحات الجريدة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها حقائق عن النظام القطري، كما أغلق الصفحات الشخصية لبعض العاملين بالموقع، معلقًا: "نتضامن مع الزملاء.. والواضح أن الفيس بوك يكمم حرية الرأى والتعبير".
خبير قانوني: إسرائيل الوجه الآخر لأثيوبيا في سد النهضة
ولفت إلى أنه لابد من إنشاء ورشة عمل قانونية للتعامل مع أزمة سد لنهضة كما حدث في قضية طابا، مضيفًا: "إسرائيل الوجه الأخر لأثيوبيا في هذا الشأن، ومن قام بتمويل السد الأثيوبي هو من يأمرها".
خبير عسكري: جميع أقسام مصر لم تسجل جريمة واحدة في حرب أكتوبر
وتابع مدير مركز الدراسات الإستراتيجية الأسبق، مساء السبت، أن الجيش المصري انتصر بفضل تماسك الجبهة الداخلية، ولا توجد دولة مهما كانت قوتها تستطيع أن تنتصر دون توفر هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مستوى الولاء للوطن في هذا الوقت كان بنسبة 100% في حرب أكتوبر، بدليل أن جميع أقسام مصر لم تسجل جريمة واحدة في هذا الوقت.
المرسي: هناك أيادٍ خفية وراء إغلاق "فيس بوك" لصفحات الفجر
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك أيادٍ خفية وراء ما فعلته إدارة الفيس بوك، فالدول الإرهابية لديها الكثير من الحسابات المزيفة وبالتالي استخدمت تلك الحسابات من استهداف صفحات السوشيال الخاصة بموقع الفجر، من خلال حملة ريبورتات قوية، وقامت بتضليل موقع فيس بوك، خاصة وأن إدارة "الفيس بوك" لابد وأن تتواصل في البداية مع إدارة الموقع والسوشيال، وهذا ما لم يحدث في الواقع، بل أن ذلك يعد دعم من قبل إدارة الفيس للدول الإرهابية، وهذا من الخطأ أن يحدث.
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