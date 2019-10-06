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عمرو أديب: قطر شريك في أغلب قضايا الفساد المالي بالعالم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
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عمرو أديب: قطر شريك في أغلب قضايا الفساد المالي بالعالم
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مدينة الأبراج بالعلمين، ليس بها أبراج فقط كما يدعي الإخوان، حيث بها وحدات إسكان اجتماعي، ومتوسط، وهي مدينة لكل فئات المجتمع.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة تنفذ الأبراج حتى يكون هناك أموال يتم استثمارها ويبنى بها وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، معقبا: الدولة بتاخد من هنا تحط هنا، ومتدفعش حاجة من جيبها"، كاشفا عن أنه تم حجز وحدات الإسكان المتوسط عند فتح الحجز خلال 23 دقيقة.

وفي سياق آخر، نوه "أديب"، بأنه تقرر إعادة محاكمة كبار المسئولين السابقين ببنك باركليز بسبب رشوة حمد بن جاسم بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني للاستثمار.

ولفت إلى أن قطر شريك في أغلب قضايا الفساد المالي في العالم، معقبا: "ويا ترى تميم بن حمد بيشارك حمد بن جاسم في الفلوس دي".
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المزيد عن: قطر عمرو أديب الإرهاب
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