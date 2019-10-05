19 قتيلا حصيلة ضحايا احتجاجات اليوم في العراق





ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات التي يشهدها العراق، اليوم السبت، إلى 19 قتيلا.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، فقد أطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، اليوم، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 80 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.





وقدرت اللجنة العليا العراقية لحقوق الإنسان، عدد القتلى بـ94، فيما قالت إن حوالي 4000 شخصا أصيبوا بجروح منذ الثلاثاء الماضي.





كان المرصد العراقي لحقوق الإنسان، قد أعلن مقتل 73 متظاهرا على الأقل، وإصابة 3000 آخرين، منذ بدء الاحتجاجات في البلاد قبل نحو 4 أيام، بينما شهد أمس الجمعة سقوط أكبر عدد من الضحايا.





وتمتنع السلطات العراقية عن الإدلاء بتفاصيل رسمية حول عدد القتلى والجرحى منذ بدء المسيرات الحاشدة، التي خرجت في أنحاء البلاد مطالبة باستقالة الحكومة، التي يترأسها عادل عبد المهدي، وإجراء إصلاحات اقتصادية جادة، ومحاربة الفساد.





وقطعت السلطات العراقية خدمات الإنترنت بشكل كامل ليلة الأربعاء الماضي الثاني من أكتوبر الجاري، مع اتساع رقعة الاحتجاجات من ساحة التحرير في بغداد التي شهدت أولى المواجهات، ثم البصرة، وذي قار، والمثنى، والناصرية، وغيرها.





وتعهد عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، في كلمة متلفزة، يوم أمس الجمعة، بإقرار قانون "يمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا"، مطالبا بالهدوء وإطلاق يده من قبل مجلس النواب لاستكمال تشكيلته الوزارية.





وتأتي الاحتجاجات قبيل نحو أسبوعين من "أربعينية الإمام الحسين"، التي يحيي مراسيمها الدينية ملايين الشيعة في مدينة كربلاء، جنوب العراق، والتي زارها نحو 15 مليون شيعي العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية.



