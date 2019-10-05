أخبار ريال مدريد: نجم الريال يقرر الرحيل وإصابة جديدة تضرب الفريق ومكالمة رونالدو تقضي على حلم زيدان وصفقة قوية بالطريق

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 5 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اكتساح الملكي لغرناطه في الدوري الإسباني وقلق زين الدين زيدان المدير الفني للفريق من فيروس الفيفا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فينيسيوس جونيور يقرر مغادرة ريال مدريد لهذا السبب

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، قد وضع شرطًا نظير عدم الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض الملكي، خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "دون بالون" الإسباني، فإن فينيسيوس، يفكر في مغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2019-2020، إذا استمر مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في تهميشه.

ومن الجدير بالذكر أنه قد شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة، التي تقام أحداثها الآن، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، عدم استدعاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للوس بلانكوس، فينيسيوس جونيور، وهو ما أثار دهشة واستغراب الجميع خاصة الجماهير الملكية.

وأضاف الموقع الإسباني الشهير، فإن فينيسيوس جونيور صاحب الـ19 عاماً، كان أحد أهم اللاعبين في ريال مدريد خلال الموسم الماضي قبل وصول زين الدين زيدان، ولكن تغير وضعه نهائياً بعد قدوم المدرب الفرنسي، حيث يعتمد في الجبهة اليسرى على الوافد الجديد، البلجيكي إدين هازارد.

وألمحت التقارير الصحفية، لأن فينيسيوس جونيور سيتخذ خطوة في الميركاتو الصيفي المقبل بمغادرة سانتياجو برنابيو إذا استمر هذا الوضع وخروجه من حسابات زيدان بصفة مستمرة، فهو يشعر بأنه يفتقر للثقة بسبب تهميش زيدان له.

وكان نجم اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور، قد لمع بوضوح في الموسم الماضي مع ريال مدريد، عقب انضمامه لصفوف المرينجي، قادماً من فلامينجو البرازيلي.





- ريال مدريد يعبر غرناطة 4-2 ويواصل التربع على قمة الليجا

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين على نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

وسجل أهداف ريال مدريد اليوم كل من كريم بنزيما وإدين هازارد ولوكا مودريتش على التوالي ليتقدم الريال بثلاثية، قبل أن يقلص غرناطة النتيجة بهدفين عن طريق ماتشيس ودوراتي، واختتم رودريجيز رباعية الريال في الدقيقة الأخيرة.

وشهدت مباراة اليوم تسجيل هازارد أول أهدافه الرسمية مع ريال مدريد منذ انضمامه من تشيلسي الصيف الماضي.

بهذه النتيجة رفع الريال رصيده للنقطة 18 ليواصل التربع على قمة الليجا، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 14 في المركز الثاني.





- كارفخال يتحدث عن مشاركته كـ"ظهير أيسر" أمام غرناطة.. ويُعلق على هدف "هازارد"

علق داني كارفخال نجم ريال مدريد الاسباني علي الفوز الكبير الذي حققه فريقه علي حساب غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني الممتاز (الليجا).

وقال "كارفخال" في تصريحات عقب المباراة: "لا يمكن أن نعاني بهذا الشكل لقد كنا متقدمين 3-0 هنا على ارضنا ، علينا ان نصحح هذا الجانب، حققنا النقاط كاملة امام ليفانتي واليوم نفس الشيء".

وأضاف: " نحن نخسر بعض النقاط ولو تقدمنا بثلاثة اهداف يمكن ان تخسر المباراة، يجب علينا ان نكون حاسمين في هذا الجانب، أما الآن فهناك فترة التوقف الدولي ويجب علينا المواصلة بنفس العمل والجهد لأننه بعد العودة أمامنا أسبوع صعب جدًا".

وعن هدف زميله إيدن هازارد قال: " أنا سعيد جدا من أجله، استحق هذا الهدف وفي كل مرة يتطور واعتقد أنه يتأقلم بشكل جيد".

وتابع تصريحاته: "كدمات في كل مكان في جسدي ؟ نعم هذه اشياء تحدث لكن الاهم هي النقاط الكاملة".

وعن مشاركته في مركز الظهير الأيسر قال: " المدرب تحدث معي بعد حدوث ثلاثة غيابات مهمة على الجانب الايسر ، لعبت في هذا المركز مع سولاري وكان بإمكاني تسجيل هدف في الشوط الاول ، انا سعيد جدا بأدائي".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه غرناطة وأتليتكو مدريد، و5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة.





- ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

نجح ريال مدريد فى الفوز على وصيف الدوري الإسبانى غرناطة برباعيه مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم علي ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية.

وإنفرد الريال بصدارة الترتيب بعد الفوز علي غرناطة برباعيه مقابل هدفين سجلهم كل من كريم بنزيمة وإيدين هازارد ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز، ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الاسباني بعد إنتهاء مباراة ريال مدريد.

1_ ريال مدريد 18 نقطة

2_ غرناطة 16 نقطة

3_ اتليتكو مدريد 14 نقطة

4_ برشلونة 13 نقطة

5_ ريال سوسيداد 13 نقطة

6_ إشبيليه 13 نقطة

7_ اتليتك بيلباو 12 نقطة

8_ فاريال 11 نقطة

9_ ليفانتى 11 نقطة

10_ إيبار 9 نقاط

11_ فالنسيا 9 نقاط

12_ بلد الوليد 9 نقاط

13_ ريال بيتيس 9 نقاط

14_ أوساسونا 8 نقاط

15_ الافيس 8 نقاط

16_ خيتافي 7 نقاط

17_ سيلتا فيجو 6 نقاط

18_ إسبانيول 5 نقاط

19_ مايوركا 4 نقاط

20 _ ليجانيس نقطتين

ويلتقي ريال مدريد في المباراة المقبلة في الدوري الإسباني مع ريال مايوركا، والذي سيقام يوم 19-10 المقبل على ملعب إيبيروستار.





- بعد اكتساح غرناطة.. نجم ريال مدريد: حتي تكون بطلًا عليك تخطي كل العقبات

أعرب فيدي فالفيردي عن سعادته بالفوز الساحق الذي حققه فريقه ريال مدريد على حساب غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني.

وشارك "فالفيردي" في التشكيلة الاساسية لفريق ريال مدريد في مباراته اليوم ضد غرناطة ولعب المباراة كاملة وساهم مع زملائه في قيادة الفريق للفوز برباعية واقتناص 3 نقاط جديدة في سباق الدوري الاسباني.

وقال "فيدي فالفيردي" في تصريحات عقب المباراة: " أنا سعيد، أتدرب دائمًا بأقصى ما لديّ، المدرب يمنحني الثقة وأنا هادئ وسعيد".

وأكمل تصريحاته: " حتى تكون بطلًا ومتصدرًا، عليك أن تتخطى كل العقبات".

وتابع "فالفيردي": "كانت إحدى أفضل مبارياتي لكنني مازلتُ أملك أكثر من ذلك بكثير".

وواصل نادي ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة متفوقا عن أقرب منافسيه غرناطة وأتليتكو مدريد ويمتلك كل منهما 14 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويلتقي غدا مع إشبيلية في لقاء الجولة الثامنة.





- كارفخال يتحدث عقب فوز ريال مدريد على غرناطة برباعية

أبدى داني كارفخال لاعب ريال مدريد سعادته عقب فوز فريقه على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال كارفخال عقب نهاية المباراة :"الأداء كان جيدًا، الأهم حصلنا على النقاط الثلاث، وعلينا أن نصحح ما حدث بعد تقدمنا بنتيجة 3-0، سجلوا هدفين بعدها، ولكن نحن سعداء بما حصل. حينما نكون في مواقف صعبة الفريق يأخذ خطوة إلى الأمام".

وأضاف :"نحن نخسر بعض النقاط ولو تقدمنا بثلاثة أهداف يمكن أن تخسر المباراة، يجب علينا أن نكون حاسمين في هذا الجانب".

وزاد :" اما الآ فهناك توقف الفيفا ويجب علينا المواصلة بنفس العمل لأنه بعد العودة أمامنا أسبوع صعب جدا".

وأشار :"لعبت في الظهير الأيسر في الموسم الماضي، لاتوجد تغييرات كثيره بين المكانين، علي أن أساعد الفريق، حصلت على فرصتين للتسجيل ولكن الحارس أنقذها".

وواصل :" أتمنى بأن أُسجل قريبًا التوقف الدولي قريب وعليك ان تفصل ذهنياً بين التوقف الدولي و الأسبوع الصعب الذي ينتظرنا بعده".

وعن إحراز هازارد أول أهدافه الرسمية مع ريال مدريد قال :"أنا سعيد جدا من أجله، استحق هذا الهدف وفي كل مرة يتطور واعتقد أنه يتأقلم بشكل جيد".





- زيدان: سعيد بصدارة الدوري الاسباني.. ونبحث عن الكمال الكروي

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن الفوز الذي حققه فريقه علي غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني لموسم 2019-2020.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعلم أنه يتعين علينا أن نعاني ونركض ونعرق أكثر وأكثر في المباريات، و نعلم أنه يتعين علينا أن نتحسن أكثر".

وأضاف : "من الطبيعي أن تتعرض لبعض الصعوبات في المباراة. في كرة القدم اليوم ، من الصعب القيام بلعب جيد لمدة 90 دقيقة. كما أن اداء غرناطة كان مثالياً".

وتابع "زيدان" تصريحاته: " أريد أكثر. نريد أن نصل لدرجة من الكمال الكروي ، نريد وسنفعل ذلك ، لكنني سعيد بما يفعله اللاعبون اليوم".

وواصل تصريحاته: "لقد سيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى، لقد واجهنا صاحب المركز الثاني ومن الطبيعي أن يأتي وقت ليصنعوا شيئاً، لقد كان فوزاً مُستحقاً".

وأردف: " اليوم يُمكننا ان نكون سُعداء ، و أكثر سعادة لأننا في الصدارة".

ويعتلي نادي ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة متفوقا عن أقرب منافسيه غرناطة وأتليتكو مدريد ويمتلك كل منهما 14 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة.





- زيدان: حققنا فوزًا مستحقًا على غرناطة وقلق بشأن الإصابات

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"اليوم يُمكننا أن نكون سُعداء، وأكثر سعادة لأننا في الصدارة".

وأضاف :"لقد سيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى، لقد واجهنا صاحب المركز الثاني ومن الطبيعي أن يأتي وقت ليصنعوا شيئاً، لقد كان فوزاً مُستحقًا".

وتابع :"أريد أكثر. نريد أن نصل لدرجة من الكمال الكروي ، نريد وسنفعل ذلك، لكنني سعيد بما يفعله اللاعبون اليوم".

وأشار :"من الطبيعي أن تتعرض لبعض الصعوبات في المباراة في كرة القدم من الصعب القيام بلعب جيد لمدة 90 دقيقة. كما أن اداء غرناطة كان مثالياً".

وأوضح :"اليوم خسرنا كروس وبيل بسبب الإصابة، هناك بعض اللاعبين سيسافرون للعب مع منتخباتهم ،لا يمكننا فعل أي شئ، لكنني قلق بشأن الإصابات".

وأشاد بلاعب الوسط فالفيردي قائلا :" فالفيردي لاعب حديث. لا يوجد مثل التقنية التي يمتلكها في العالم ، إنه يتقدم ويمتلك مسارًا تصاعدياً مثيرًا للإعجاب. أنا سعيد له لأنه يلعب ويستحق ذلك".

وأتم حديثه بالتعليق على إحراز هازارد لأول أهدافه الرسمية مع ريال مدريد قائلا :"هازارد كان يحتاج خوض مباراة كهذه، لديه الكثير من الجودة، أنا سعيد جدًا به".





- زيدان يُشيد بثلاثي ريال مدريد أمام غرناطة.. ويؤكد: قلق بشأن الإصابات

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بالثنائي داني كارفخال وفيدي فالفيردي لاعبا الملكي بعد الفوز على غرناطة بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " كارفاخال كان جيداً باستخدام قدمه الضعيفة".

وأضاف: " اليوم خسرنا كروس و بيل بسبب الاصابة، هناك بعض اللاعبين سيسافرون للعب مع منتخباتهم ... لا يمكننا فعل أي شيء ، لكنني قلق بشأن الإصابات".

وتابع تصريحاته: " فيدي فالفيردي لاعب حديث. لا يوجد مثل التقنية التي يمتلكها في العالم ، إنه يتقدم ويمتلك مسارًا تصاعدياً مثيرًا للإعجاب. أنا سعيد له لأنه يلعب ويستحق ذلك".

وواصل تصريحاته: "اليوم لا يوجد فريق صغير و فريق كبير".

وأضاف: " سجل مودريتش هدفًا رائعًا. قبل بضع سنوات سجل نفس الهدف في غرناطة. كانت تسديدة رائعة".

وأكمل تصريحاته : "هازارد كان يحتاج خوض مباراة كهذه، أنه لاعب جيد لا يزال يمتلك الكثير. أنا سعيد جدًا به".





- زيدان: لا يمكنني فعل شيئ أمام "فيروس" الفيفا

انتقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني فترة التوقف الدولي، حيث يري أنها قد تؤثر على نتائج الفريق الملكي في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، كما أنها قد تكلف الفريق خسارة لاعبين جدد للإصابة.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة غرناطة: " لا يمكنني فعل شيئ أمام فيروس الفيفا".

ويري "زيدان" أن مواعيد فترات التوقف الدولي المحددة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحتاج لإعادة نظر، حيث أنه يعتقد أن عندما يبدأ فريقه في الانسجام وتحسين الأداء والنتائج، تأتي فترة التوقف الدولي لتهدم كل ذلك.

كما أن المدرب الفرنسي يخشي تعرض لاعبو الملكي للإصابات خلال المشاركة مع منتخبات بلادهم في مباريات الأجندة الدولية، مثلما حدث في الفترة الماضية، والتي شهدت إصابة لوكا يوفيتش ومودريتش.

وفاز ريال مدريد اليوم السبت على فريق غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب سانتياجو برنابيو، ليواصل الفريق الملكي صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة.





- الكشف عن حجم إصابة نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة فريقه أمام نظيره غرناطة.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد غرناطة مساء اليوم، خروج نجم الوسط الألماني توني كروس من أرضية ملعب المباراة في الدقيقة الرابعة والثلاثين من زمن المباراة، بسبب الإصابة، ليحل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش بدلاً منه.

وذكرت التقارير الإسبانية، أن توني كروس يعاني من بعض الآلآم العضلية، وهي سبب خروجه من المباراة، حيث توجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة عقب استبداله مباشرة، على أن يتم إخضاعه للكشف الطبي في الساعات القادمة للوقوف على حجم الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب بشكل رسمي.

والجدير بلاذكر أن الريال تمكن من تحقيق الفوز على نظيره غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".





ريال مدريد يتحرك لضم صفقة قوية برعاية وكيل رونالدو

يواصل نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز البحث عن تدعيم الفريق بصفقات قوية في مختلف المراكز، وذلك بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق الملكي بالموسم الحالي.

ريال مدريد يستهدف بعض الصفقات المميزة الذي ينوي التحرك بشكل رسمي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات القادم، ولا يكتفي بذلك، بل يبحث عن صفقات جديدة لتدعيم الفريق وذلك حتي يستعيد الملكي بريقه وهيبته من جديد والتي فقدها خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "دون بالدون" أن خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عرض على إدارة نادي ريال مدريد التعاقد مع اللاعب البرتغالي روبين نيفيز لاعب وسط نادي ولفر هامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق المدريدي.

وأشارت الصحيفة أن "مينديز" عرض على ريال مدريد روبين نيفيز صاحب الـ 22 عامًا ليكون بديل البرازيلي كاسيميرو، ويرحب فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع الللاعب خاصة وأن سعره لن يتجاوز الـ 60 مليون يورو.





مكالمة رونالدو تكسر ظهر ريال مدريد في صفقة القرن