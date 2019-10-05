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أحمد موسى: ما حدث مع "الفجر" قد يتكرر الأيام المقبلة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:55 م
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أحمد موسى: ما حدث مع الفجر قد يتكرر الأيام المقبلة
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على إدارة الفيس بوك عقب قيامها بحذف صفحات موقع جريدة الفجر والحسابات الشخصية لبعض العاملين، معقًبا: "الفيس بوك يحذف الفجر ويترك قنوات الإرهاب وفيديوهاتها التي تحرض على الدولة المصرية والجيش والشعب والشرطة والقضاء!".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن سبب حذف صفحات "الفجر" من على "الفيس بوك" بسبب انتقادهم لقطر وتركيا، معقبًا: "لمجرد النقد تم حذف الصفحات! وليس فيديوهات تحرض على الإرهاب!".

وأضاف أن صفحات الفجر كانت تضم ملايين المتابعين، وكل ذلك تم حذفه الخميس الماضي، لافتًا إلى أن إدارة الفيس بوك دخلت طريق آخر، وربما ما حدث مع "الفجر" قد يتكرر مرة أخرى الأيام المقبلة.

وأوضح أن هناك جهات معينة قامت بالإبلاغ عن الفجر ونعلمهم جيدًا وهم المقيمين في قطر وتركيا، منتقدًا استجابة إدارة الفيس بوك لهذه الدعوات التحريضية.

وتابع: "قنوات تنظيم الإرهاب وفيديوهاتهم موجودة ساعات الليل والنهار والفيس بوك يساعدهم"، موضحًا أنه لم يتم إزالة أي فيديو لقنوات الإرهاب ولكنه يزيل فقط كل صفحات مؤسسة الفجر للصحافة والنشر!.
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