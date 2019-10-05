"الأحمر" يرد على رسالة نائب وزیر الدفاع السعودي لليمنيين





أعرب علي محسن صالح الأحمر، نائب الرئيس اليمني، اليوم السبت، عن ترحيبه بالدعوة التي وجهها الأمیر خالد بن سلمان، نائب وزیر الدفاع السعودي، للیمنیین بالاصطفاف صفا واحد ضد المشروع الإیراني في الیمن.





وقال علي محسن، في تغریدة عبر حسابه الرسمي بموفع التدوينات القصيرةـ "تویتر": "نرحب بدعوة سمو نائب وزیر الدفاع في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإیراني".





وأضاف نائب الرئيس اليمني، "ندعوا أبناء الوطن بمختلف قواه السیاسیة والوطنیة إلى الاصطفاف خلف قیادة الشرعیة ضد مشروع إیران التخریبي في الیمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إیران".





وكان نائب وزیر الدفاع السعودي قد وجه رسالة للیمنیین قال فیها: "آن الأوان لیقف الیمنیین، كل الیمنیین، ونحن معهم، صفا واحدا امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإیراني، وأن یقدموا مصلحة وأمن الیمن وسلامة واستقرار وإزدهار شعبه الكریم على أي مصالح أخرى".





وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.





وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.





كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.



