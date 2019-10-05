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مدرب ليستر سيتي يعلق على إصابة محمد صلاح

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:27 م
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مدرب ليستر سيتي يعلق على إصابة محمد صلاح
إصابة صلاح امام ليستر سيتي
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الفجر الرياضي
 
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حرص بريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي، على التعليق حول إصابة محمد صلاح نجم ليفربول، خلال مواجهة الفريقين الليلة، والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين مقابل هدف.

 

وقال رودجرز، إن لاعبه حمزة تشودهاري، لم يكن يتعمد إيذاء صلاح، مشيرا إلى أن تشودهاري وصل إلى قدم محمد صلاح بسبب انحراف الأخير بالكرة بسرعة حالية في نفس الوقت.

 

وتابع رودجرز في تصريحات بعد المباراة، نشرها موقع ليفربول إيكو، قائلا:" لا أعتقد أن الكرة كان بها تحديًا سيئًا كما يظن البعض، صلاح كان يحاول الدخول إلى العمق بسرعة عالية في نفس لحظة وصول حمزة إلى نفس المكان".

 

وواصل مدرب الثعالب: "حاولت النظر بشكل أوضح للعبة ولكن لم استطع، ولكن على مايبدو أن الأمور كانت أسوأ مما ظهر".

 

واختتم رودجرز تصريحاته: " تشودهاري فتى صادق وأمين، لقد حاول الحصول على الكرة، لا أعتقد أنه كان يهدف لأي ضرر لصلاح".


وشهدت مباراة ليفربول وليستر سيتي، تعرض محمد صلاح لإصابة قوية في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، ليخرج مصابًا بعد تدخل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودوري.


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