"آل الشيخ" يوجه رسالة للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

وجه وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رسالة شكر وتقدير إلى معلمي المملكة بمناسبة "اليوم العالمي للمعلم".





وكتب على "تويتر": "زملائي المعلمين والمعلمات.. يُشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عامٍ برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دوماً نفخر بكم، ونعتز بجهودكم. باسم أبنائكم الطلاب والطالبات شكراً لكم، وكل عامٍ وأنتم عطاءٌ وولاءٌ متجددٌ لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة، وسيبقى".







