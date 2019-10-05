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"رزق" يقود الاتحاد السكندري لفوز غالي على المصري

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:10 م
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رزق يقود الاتحاد السكندري لفوز غالي على المصري
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الفجر الرياضي
 
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نجح الاتحاد السكندري في تحقيق فوز غالي على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري.

وأحرز محمود رزق هدف اللقاء الوحيد لزعيم الثغر من رأسية قوية في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول للقاء.

وحاول المصري تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، وأحرز أوستن مهاجم الفريق هدفا قبل أن يقوم إبراهيم نور الدين حكم المباراة بإلغائه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة السادسة في المركز الخامس بجدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز السابع.
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