عاجل - الكشف عن مدة غياب محمد صلاح
السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:09 م
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علي ماهر حلمي
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تعرض لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول لإصابة قوية في نهاية مباراة فريقه اليوم السبت أمام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية بعد المباراة أن الفرعون المصري تعرض لإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي حمزة شودري قد يغيب على أثرها عن الملاعب لمدة 10 أيام.
وسيكون محمد صلاح متاحًا لمباراة الريدز المقبلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام فريق مانشستر يونايتد.
يذكر أن نادى ليفربول حقق فوزا قاتل بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج أمام ليستر سيتي بمشاركة محمد صلاح لينفرد الريدز بصدارة ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة حيث لعب 8 مباريات حقق الفوز في جميعا.
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