ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل - الكشف عن مدة غياب محمد صلاح

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:09 م
Advertisements
عاجل - الكشف عن مدة غياب محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
علي ماهر حلمي
 
Advertisements


تعرض لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول لإصابة قوية في نهاية مباراة فريقه اليوم السبت أمام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية بعد المباراة أن الفرعون المصري تعرض لإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف من لاعب ليستر سيتي حمزة شودري قد يغيب على أثرها عن الملاعب لمدة 10 أيام.

وسيكون محمد صلاح متاحًا لمباراة الريدز المقبلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام فريق مانشستر يونايتد.

يذكر أن نادى ليفربول حقق فوزا قاتل بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج أمام ليستر سيتي بمشاركة محمد صلاح لينفرد الريدز بصدارة ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة حيث لعب 8 مباريات حقق الفوز في جميعا.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول ضد ليستر سيتي ليفربول صلاح اصابة صلاح إصابة محمد صلاح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
1
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
1
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
1
x
20:45
2
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status