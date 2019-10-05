ديربي إيطاليا.. التشكيل المتوقع لـ «اليوفينتوس ضد إنترميلان»
السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:04 م
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مصطفى صابر
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ستكون كل الأنظار على ملعب جوسبي مياتزا عندما يسعى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي للتغلب على انترميلان في المباراة غدا الأحد الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة.
يتم تعيين باولو ديبالا وجونزالو هيجوين لمعركة ضد انتر ميلان عندما يوفنتوس العائد لدوري الدرجة الاولى الايطالي العمل في نهاية هذا الاسبوع.
يحتل حاملو اللقب المركز الثاني في الترتيب حاليًا بفارق نقطتين عن إنتر حيث يتمتع النيرازوري ببداية مثالية في ظل المدرب الجديد أنطونيو كونتي.
يتنافس موريزيو ساري مدرب يوفنتوس بين ديبالا وهيجوين مع نجمه كريستيانو رونالدو في الهجوم ويجب أن يقرر بين الثنائي مرة أخرى.
بدأ ديبالا ضد سبال في نهاية الأسبوع الماضي ومكافأ مديره في الفوز المريح 2-0.
ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الايطالي ساري بالعناصر التالية:
في حراسة المرمى: تشيزني
في خط الدفاع: كوادرادو ، بونوتشي ، دي ليخت ، ساندرو.
في خط الوسط: بجانيك ، خضيرة ، ماتويدي ؛ رمزي.
في خط الهجوم: هيجوين ، رونالدو.
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