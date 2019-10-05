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ليفربول ضد ليستر سيتي | فوز "حزين" للريدز في الدوري الإنجليزي بعد إصابة محمد صلاح

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:51 م
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ليفربول ضد ليستر سيتي | فوز حزين للريدز في الدوري الإنجليزي بعد إصابة محمد صلاح
ليفربول ضد ليستر سيتي
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تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 40، بينما تعادل فريق ليستر سيتي عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة، وسجل جيمس ميلنر هدف الفوز للريدز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 24 مُعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقًا بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثامن على التوالي وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، أملاً في تعثره أمام وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعهما غدًا الأحد على ملعب "الاتحاد".

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي كالتالي:-

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان ديك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو تافاريس - جيمس ميلنر - جيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

وبدء ليستر سيتي مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو دومينجوس - جوني إيفانز - كاجلار سويونكو - بن تشيلويل.

خط الوسط: هارفي بارنيس - يوري تيليمانس - ويلفيرد نديدي - دينيس برايت.

الهجوم: جيمس ماديسون – جيمي فاردي.

شاهد.. ملخص مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في البريميرليج:-

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