بعد غلق صفحات "الفجر".. خبراء: الفيس بوك يدعم الدول الراعية للإرهاب ومصر تواجه حربًا إلكترونية ممنهجة

شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الفجر على موقع فيسبوك (الفجر والفجر الرياضي والفجر الفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.

وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفياً أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث.

ولكن من المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الفجر" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الفجر.

ولهذا أصدرت مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر، بيانا توضيحيا، بشأن إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وللرد على ما حدث.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الفجر. وعلى هذا النحو، تحتفظ الفجر بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه، ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

إعادة النظر في إغلاق صفحات الفجر

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن بعض الدول تحاول بأذرع خفية إزالة ما يلاحقها في الإعلام من فضائح، وبالتالي من الممكن أن تتطلب من إدارة الفيس بوك حذف الصفحات التي تنشر الحقائق عن تلك الدول بإعتبارها صفحات مسيئة لها، مطالباُ إدارة "الفيس بوك" بإعادة النظر فيما فعله لأن الدول الإرهابية تنشر الكثير من الإساءات عن مصر على لسان أذرعها الإعلامية مثل "الجزيرة والجزيرة مباشر وقناة الشرق ومكملين"، ولم يتم إتخاذ أية إجراءات ضدها حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن خطوة "الفيس بوك" بإغلاق صفحات المؤسسات التي تفضح الدول الإرهابية، ربما هي خطوة تحذيرية للمواقع المصرية لعدم الحديث عن انتهاكات تلك الدول.

أيادي خفية وراء ما حدث للفجر

أدان الدكتور عادل المرسي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ما فعلته إدارة الفيس بوك مع منصات التواصل الأجتماعي للجريدة الفجر، موضحاً أنه ليس هناك عيب لأي موقع كشف حقائق وزيف دول تحاول بث الشائعات وتدعم استمرار الإرهاب في مصر، وما يفعله موقع الفجر هو أحد أنواع كشف تضليل تلك الدول من خلال منصاتها الإعلامية التي تبث الأكاذيب والشائعات.

كما أضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك أيادي خفية وراء ما فعلته إدارة الفيس بوك، فالدول الإرهابية لديها الكثير من الحسابات المزيفة وبالتالي استخدمت تلك الحسابات من استهداف صفحات السوشيال الخاصة بموقع الفجر، من خلال حملة ريبورتات قوية، وقامت بتضليل موقع فيس بوك، خاصة وأن إدارة "الفيس بوك" لابد وأن تتواصل في البداية مع إدارة الموقع والسوشيال، وهذا ما لم يحدث في الواقع، بل أن ذلك يعد دعم من قبل إدارة الفيس للدول الإرهابية، وهذا من الخطأ أن يحدث.

وتابع في تصريحاته، أن ما حدث يعد انتهاك لخصوصية المواقع في مصر، ولابد من عمل وقفة ومساندة الدولة بجميع أجهزتها من النقابات الخاصة بالصحافة والإعلام في مصر، ومجلس النواب حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.

غلق فيس بوك لصفحات "الفجر" تؤكد دعمه للدول الراعية للإرهاب

وبناء على هذا، أعلن النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب تضامنه مع بوابة الفجر، بعد غلق صفحاتها على فيسبوك، مؤكدًا أن مصر تواجه حربًا إلكترونية ممنهجة، ويتضح ذلك من خلال غلق فيسبوك للصفحات الخاصة ببوابة الفجر، بعد فضحها للدول الداعمة للإرهاب وكشف الصورة المزيفة لهم.

وأوضح "البطيخي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الفيسبوك باع نفسه لقطر وتركيا، متسائلا: ليه مقفلوش صفحات الجزيرة المضللة ورصد وغيرها؟، وقفلوا الصفحات التي تقوم بنشر الحقائق بمصداقية ومهنية؟"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد أن فيسبوك أصبح داعمًا للارهاب، ومؤيدا للأفكار المضللة والداعمه له.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غلق هذه الصفحات يؤكد أن مصر وجميع مؤسساتها مستهدفة من الخارج، مناشدًا بوابة الفجر بأن تظل داعمه للوحدة الوطنية والعربية، وأن تستمر في نشر الحقائق وكشف أكاذيب الإخوان ونشر فضائح الدول الداعمة والراعية للإرهاب.