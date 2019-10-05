القيادة تهنيء السيسي بذكرى نصر أكتوبر
السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:31 م
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الفجر السعودي
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تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بخالص التهاني للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور.
وأعربا باسمهما واسم شعب وحكومة المملكة
العربية السعودية عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المصري،
ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
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