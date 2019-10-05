أمين صندوق 'الصحفيين' يطالب بتحجيم دور المدير الإداري للنقابة
السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:41 م
Advertisements
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
طالب هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، من محمد شبانة سكرتير عام النقابة، باحترام مؤسسة النقابة، وألا يتصرف بشكل فردي تُسئ لها، مؤكدًا أنه قام بمخاطبة البنوك بعدم اعتماد ختم الإدارة المالية الذي كان ابتدعه عندما كان أمينًا للصندوق، مما عطل مصالح الزملاء الصحفيين.
وقال في تصريحات صحفية، إن مخاطباته للبنوك لإلغاء ختم الإدارة المالية يدل على محاولاته للسيطرة على زمام الأمور في النقابة، مضيفًا: "عايز يبقى النقيل والسكرتير العام وأمين الصندوق وكافة الأعضاء".
كما طالب "يونس" في تصريحاته، من السكرتير العام، تحجيم دور المدير الإداري للنقابة، والذي أصبح يتدخل في كل شؤون النقابة والصحفيين.
وقال في تصريحات صحفية، إن مخاطباته للبنوك لإلغاء ختم الإدارة المالية يدل على محاولاته للسيطرة على زمام الأمور في النقابة، مضيفًا: "عايز يبقى النقيل والسكرتير العام وأمين الصندوق وكافة الأعضاء".
كما طالب "يونس" في تصريحاته، من السكرتير العام، تحجيم دور المدير الإداري للنقابة، والذي أصبح يتدخل في كل شؤون النقابة والصحفيين.
Advertisements
- مجلس 'الصحفيين' يسحب صلاحيات القروض والإعانات من أمين الصندوق
- 'الصحفيين': رفضنا الأساليب الملتوية لأمين الصندوق وتم إحالة الأزمة للنيابة العامة
- اليوم.. مؤتمر لسكرتير عام 'الصحفيين' للرد على اتهامات أمين الصندوق
- أمين صندوق 'الصحفيين': السكرتير العام يكذب وهذه هي الحقيقة
- شبانة: تركت فوائض تاريخية بصندوق نقابة الصحفيين وهشام يونس 'مُدعي'
- هشام يونس: سكرتير عام 'الصحفيين' دأب على منح تقديرات مبالغ فيها للموظفين
- هشام يونس: محمد شبانة لا يرى إلا نفسه ويدير نقابة الصحفيين بأسلوب العزبة
- هشام يونس لـ 'شبانة': تصريحاتك لا تليق بشخص كان يعمل مع الإخوان
المزيد عن: نقابة الصحفيين محمد شبانة الفجر استقالة هشام يونستعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر