أمين صندوق 'الصحفيين' يطالب بتحجيم دور المدير الإداري للنقابة

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طالب هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، من محمد شبانة سكرتير عام النقابة، باحترام مؤسسة النقابة، وألا يتصرف بشكل فردي تُسئ لها، مؤكدًا أنه قام بمخاطبة البنوك بعدم اعتماد ختم الإدارة المالية الذي كان ابتدعه عندما كان أمينًا للصندوق، مما عطل مصالح الزملاء الصحفيين.



وقال في تصريحات صحفية، إن مخاطباته للبنوك لإلغاء ختم الإدارة المالية يدل على محاولاته للسيطرة على زمام الأمور في النقابة، مضيفًا: "عايز يبقى النقيل والسكرتير العام وأمين الصندوق وكافة الأعضاء".



كما طالب "يونس" في تصريحاته، من السكرتير العام، تحجيم دور المدير الإداري للنقابة، والذي أصبح يتدخل في كل شؤون النقابة والصحفيين.

