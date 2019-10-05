انهيار المفاوضات النووية بين "كوريا الشمالية" و"أمريكا"





كشف كيم ميونج غيل، كبير مفاوضي كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن فشل المفاوضات التي بدأت مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ستوكهولوم، والتي كانت تناقش نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.





وقال كيم في تصريحات نقلتها صحيفة "دوجاس نييتر" السويدية، "نحن نشعر بخيبة أمل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم شيئا على طاولة المفاوضات، الآن مسؤولية استمرار المفاوضات تقع على عاتق الولايات المتحدة".





وأضاف كبير مفاوضي كوريا الشمالية، أن "اتخاذ بيونج يانج قرارا باستئناف التجارب الصاروخية الباليستية، هو أمر يعتمد على واشنطن".





ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.





وقال جيش كوريا الجنوبية في وقت سابق، إنه رصد إطلاق صاروخ قطع مسافة 450 كيلومترا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.





وقال جيونج كيونج دو، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، للجنة برلمانية إن "الصاروخ بوكوكسونج، وتعني النجم القطبي بالكورية، يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر، وإن مسار الصاروخ ربما يكون قد عدل لخفض المسافة التي يقطعها".





وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها، وأدان شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إطلاق الصاروخ، قائلا، إن "ذلك يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".



