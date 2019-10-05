مصطفى ثابت: مصر والإمارات والسعودية مثلث الخير بالمنطقة

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ثمن الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، مستوى العلاقات المصرية السعودية، موضحًا أن العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن في أبهى صورها، حيث شهدت تطور كبير على مختلف الأصعدة الفترة الأخيرة.



وقال "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن هناك تنسيق كبير بين القيادتين المصرية والسعودية برعاية الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، واصفًا مصر والسعودية بـ حجري الأساس في المنطقة العربية، وترابطهما يضمن ترابط الأمة العربية.



وشدد على أهمية قوة العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات، باعتبارهما مثلث الخير للمنطقة العربية، منوها بأن وجود قوة عربية موحدة أمر هام، ولكن الأهم أن يكون هناك تنسيق معلوماتي وإعلامي بين الدول الثلاث، حيث أن العالم يخوض حرب معلومات.



ولفت إلى أنه عندما تعرضت مصر لحملة من الشائعات الفترة الماضية، ومدت أجهزة الدولة الإعلام المصري بمعلومات، تحول الإعلام من مفعولا به إلى فاعل، ومن ثم فوجود تعاون بين معلوماتي وإعلامي بين مصر والسعودية والإمارات خاصة في ظل كوادر إعلامية في الدول الثلاث لها ثقلها، فأن تلك القوة الإعلامية ستكون هى الأقوى بالمنطقة.

