ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى ثابت: مصر والإمارات والسعودية مثلث الخير بالمنطقة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:44 م
Advertisements
مصطفى ثابت: مصر والإمارات والسعودية مثلث الخير بالمنطقة
الدكتور مصطفى ثابت
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
ثمن الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، مستوى العلاقات المصرية السعودية، موضحًا أن العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن في أبهى صورها، حيث شهدت تطور كبير على مختلف الأصعدة الفترة الأخيرة.

وقال "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن هناك تنسيق كبير بين القيادتين المصرية والسعودية برعاية الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، واصفًا مصر والسعودية بـ حجري الأساس في المنطقة العربية، وترابطهما يضمن ترابط الأمة العربية.

وشدد على أهمية قوة العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات، باعتبارهما مثلث الخير للمنطقة العربية، منوها بأن وجود قوة عربية موحدة أمر هام، ولكن الأهم أن يكون هناك تنسيق معلوماتي وإعلامي بين الدول الثلاث، حيث أن العالم يخوض حرب معلومات.

ولفت إلى أنه عندما تعرضت مصر لحملة من الشائعات الفترة الماضية، ومدت أجهزة الدولة الإعلام المصري بمعلومات، تحول الإعلام من مفعولا به إلى فاعل، ومن ثم فوجود تعاون بين معلوماتي وإعلامي بين مصر والسعودية والإمارات خاصة في ظل كوادر إعلامية في الدول الثلاث لها ثقلها، فأن تلك القوة الإعلامية ستكون هى الأقوى بالمنطقة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قناة العائلة توك شو العلاقات المصرية السعودية الدكتور مصطفى ثابت
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
0
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
1
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status