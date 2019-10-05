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مفاجأة مدوية.. نيمار يُعلن عودته لبرشلونة الصيف القادم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:35 م
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مفاجأة مدوية.. نيمار يُعلن عودته لبرشلونة الصيف القادم
نيمار
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علاء خليف
 
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فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بخصوص تقديم نادي برشلونة عرضًا لنادي باريس سان جيرمان لإبرام صفقة تاريخية، ينتقل بموجبها البرازيلي نيمار دا سيلفا إلي النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن جانبه كشف البرازيلي نيمار أنه يتوقع موافقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي  على العرض المقدم لنادي برشلونة بخصوص عودته للنادي الكتالوني مقابل انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان إلي النادي الباريسي في صفقة تبادلية كبري.

وذكرت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن البرازيلي نبمار دا سيلفا لا يزال متأكدًا من العودة إلى ملعب "كامب نو" خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك في حالة موافقة النادي الكتالوني على انتقال "جريزمان" لصفوف باريس سان جيرمان ضمن الصفقة.

وكان نادي برشلونة حاول التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم العديد من المقترحات لنادي الباريسي ولكن الأخير رفض اتمام الصفقة ووضع شروط مالية ضخمة حرمت البرسا من الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

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