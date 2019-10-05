عاجل.. صدمة قوية للأهلي قبل موقعة القمة
السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:22 م
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علي نبوي
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تعرض عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بجزع في الكاحل في مباراة فريقه اليوم أمام أسوان والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف.
وكان السولية قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمام أسوان في الدقيقة 80 متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من مدافع أبناء الجنوب.
وبات السولية مهددا بالغياب عن الأهلي لمدة تصل إلى 4 أسابيع حتى التعافي من الإصابة.
وسيخضع السولية لبرنامج علاجي تحت إشراف خالد محمود طبب الأهلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.
وكان السولية قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمام أسوان في الدقيقة 80 متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من مدافع أبناء الجنوب.
وبات السولية مهددا بالغياب عن الأهلي لمدة تصل إلى 4 أسابيع حتى التعافي من الإصابة.
وسيخضع السولية لبرنامج علاجي تحت إشراف خالد محمود طبب الأهلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.
وفي حالة تأكد غياب السولية لهذه الفترة فأنه سيغيب عن الأهلي في موقعة القمة يوم 19 أكتوبر المقبل، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
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