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زيدان: لا يمكنني فعل شيئ أمام "فيروس" الفيفا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:05 م
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زيدان: لا يمكنني فعل شيئ أمام فيروس الفيفا
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علاء خليف
 
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انتقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني فترة التوقف الدولي، حيث يري أنها قد تؤثر على نتائج الفريق الملكي في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، كما أنها قد تكلف الفريق خسارة لاعبين جدد للإصابة.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة غرناطة: " لا يمكنني فعل شيئ أمام فيروس الفيفا".

ويري "زيدان" أن مواعيد فترات التوقف الدولي المحددة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحتاج لإعادة نظر، حيث أنه يعتقد أن عندما يبدأ فريقه في الانسجام وتحسين الأداء والنتائج، تأتي فترة التوقف الدولي لتهدم كل ذلك.

كما أن المدرب الفرنسي يخشي تعرض لاعبو الملكي للإصابات خلال المشاركة مع منتخبات بلادهم في مباريات الأجندة الدولية، مثلما حدث في الفترة الماضية، والتي شهدت إصابة لوكا يوفيتش ومودريتش.

وفاز ريال مدريد اليوم السبت على فريق غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب سانتياجو برنابيو، ليواصل الفريق الملكي صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة.

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