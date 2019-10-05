خالد أبوبكر يعلن تضامنه مع "الفجر".. ويوجه رسالة نارية لموقع "فيس بوك"

أعلن الإعلامي الكبير خالد أبوبكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، تضامنة التام مع موقع جريدة الفجر المصرية بعد غلق إدارة الفيس بوك لمنصات الجريدة.





وقال أبوبكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "متضامن تمامًا وبحق مع موقع جريدة الفجر المصرية".





وعرض الإعلامي الكبير، المبررات الواهية التي سردتها إدارة فيس بوك دون أدنى تحقق ولمجرد استنتاج، حيث أفاد ديفيد أغرانوفيتش المدير المعني بمواجهة التهديدات دوليا في فيس بوك، أن شركة فيس بوك وجدت أدلة على شراء بعض الصفحات مع تغيير الملكية على نحو منتظم، إلى جانب صلات قوية مع صحيفة "الفجر" المصرية، "المعروفة بمضامينها التي تركز على الإثارة"، ونتيجة لهذا التحقيق حذفت فيس بوك أيضا الصفحات الرسمية الخاصة بصحيفة "الفجر" من منصتها.





وتساءل أبوبكر: لماذا تقف إدارة فيس بوك صامته أمام دعاوى التحريض ضد مصر وشعبها؟.