ملخص وأهداف مباراة الاهلي واسوان (5-1) في الدوري (فيديو)

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوزًا كاسحًا أمام مضيفه اسوان بنتيجة 5-1، التي أُقيمت في تمام الساعة 3:00عصرًا، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب اسوان، في إطار الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.





وسجل جونيور أجاي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 7 بداية اللقاء بعدما استغل عرضية محمد مجدي أفشة من كرة ثابتة حولها داخل شباك مسعد عوض حارس أسوان.





وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 25 بمتابعة لتسديدة حمدي فتحي القوية ليتصدى لها مسعد عوض لتذهب لأجاي ليسددها في القائم، لتذهب لحسين الشحات ليضعها على يمين حارس اسوان.





وأحرز حمدي فتحي الهدف الثالث في 59 برأسية قوية من ضربة ركنية ليسددها ببراعة في شباك حارس مرمى فريق اسوان.





وعزز محمد مجدي "قفشة" بالهدف الرابع في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، بينما أحرز أوميد أوكري هدف اسوان الوحيد 67، واختتم رمضان صبحي مهرجان الأهداف بالجول الخامس للقلعة الحمراء في الدقيقة 88، لينتهي لقاء الاهلي واسوان بنتيجة 5-1.





يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة، 9 نقاط، بالفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

وتواصل الجولة الثالثة منافساتها حيث تتبقى 7 مباريات أبرزها بيراميدز مع طلائع الجيش والزمالك مع إف سي مصر، غدًا الأحد.



وبدء الاهلي مباراته أمام اسوان بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.





خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات.





الهجوم: جونيور أجاي.





وبدء اسوان مباراته أمام الاهلي بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: مسعد عوض.





خط الدفاع: طارق أبو العز - إبراهيم القاضي – عبد الله السنجهاوي – محمود نعيم.





خط الوسط: محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر.





الهجوم: أحمد عبد الظاهر – حسن طارق.





عمرو السولية يتعرض للإصابة في مباراة الاهلي واسوان

تعرض عمرو السولية، لاعب وسط فريق الأهلي، لإصابة قوية في الدقيقة 79 من عمر مباراة فريقه أمام اسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

وغادر عمرو السولية ملعب المباراة ليحل المغربي وليد أزارو بدلًا منه في آخر 10 دقائق بالمباراة.



بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة الاهلي واسوان في الدوري:-