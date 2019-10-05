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أول تعليق من فايلر عقب اكتساح الأهلي لـ"أسوان" بخماسية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:53 م
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أول تعليق من فايلر عقب اكتساح الأهلي لـأسوان بخماسية
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علي نبوي
 
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أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه الكاسح على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"استحوذنا جيدًا على المباراة، ونجحن في إحراز 5 أهداف، وهو أمر رائع".

وأضاف :"المباراة كانت صعبة نظرًا للظروف التي كنا فيها من درجة حرارة عالية وأرضية ملعب سيئة لكن في النهاية هو انتصار مهم".

وزاد :"أعمل دائما على تجهيز جميع اللاعبين في القائمة، لا يوجد ما يسمى مجموعة مميزة أو 11 لاعب فقط".

وأشار :"لا بد من جاهزية الجميع، والمعيار عندي في الاختيارات هو الأداء، والجميع لديه الفرصة للمشاركة في المباريات، جميع اللاعبين مهمين، لكن الفريق هو الأهم".

وعن إصابة عمرو السولية قال :"السولية لاعب مهم في الفريق، وسنجري أشعة للاطمئنان على إصابته ونتمنى له التعافي سريعًا".

وزاد :"الاداء البدني للأهلي في المباراة كان مميزًا والشوط الثاني أحرزنا 3 أهداف وسيطرنا على الرغم من أرضية الملعب السيئة".

وأتم حديثه :"أنا مدرب محترف وموظف في النادي، وأسوان نالت إعجابي، وسكان المدينة طبيبون للغاية".
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