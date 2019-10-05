ديوان المظالم يطلق خدمة متابعة سير أعمال المحاكم إلكترونيًا

قرر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الموافقة على اعتماد وإطلاق خدمة مؤشرات أداء المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، حيث تمكن الخدمة رؤساء المحاكم من الاطلاع المباشر على مؤشرات أداء سير العمل في الإدارات، وتحديد المدد الزمنية للإنجاز بدءً من قيد الدعوى وإحالتها حتى صدور الحكم فيها وأرشفة ملف الدعوى، ليكون لكل محكمة مؤشر يوضح متوسط المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز الدعاوى.





وجاء اعتماد تلك المؤشرات مساهمة في تحقيق هدف ديوان المظالم الاستراتيجي الثاني بالتحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال خمس سنوات، والهدف الاستراتيجي الثالث بإيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء للديوان ومحاكمه، للوصول إلى نتائج دقيقة تعكس أداء المحاكم بشكل فوري، إضافة إلى تيسير متابعة سير العمل من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم.





ويذكر أن أتاح ديوان المظالم عبر نظام «معين» الإلكتروني، خدمتي الاستعلام والاطلاع على الوكالات الصادرة من وزارة العدل، والسجلات التجارية، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك لمن لديهم صلاحية الدخول على النظام.





وتوفر الخدمتين الاطلاع على جميع ما يتعلق بالوكالات الصادرة من وزارة العدل بتفاصيلها، مثل: مصدرها، وحالتها، وتاريخ تحريرها، وانتهائها، ونوعها، ويمكن من خلال الخدمة البحث عن الوكالة من خلال رقم هوية الموكّل ورقم الوكالة.





كما تتيح خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التي تصدرها، وزارة التجارة والاستثمار والاطلاع على بياناتها، مثل: اسم الجهة المرخص لها، وتاريخ إنشاء السجل، وانتهائه، والنشاط المرخص له، إلى جانب البحث برقم السجل.





ويأتي توفير هاتين الخدمتين ثمرة من ثمرات إستراتيجية ديوان المظالم 2020، لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل التكاملي المؤسسي، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.