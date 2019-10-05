في الذكرى الـ46.. تعرف على أبرز الأفلام التي تناولت حرب 6 أكتوبر

Advertisements



يحل علينا غدًا الذكرى ال 46 لحرب 6 أكتوبر، ففي مثل هذا اليوم شهدت مصر إنتصارًا عظيمًا وأستطاعنا أن نسحق العدو بجدارة، ولأن السينما هي مرآة المجتمع، فكان من الضروري أن يوجد لها دورًا هامًا في صُنع أفلام تُظهر للعالم بأكمله مدى قدرتنا على الإنتصار وأيضًا لإظهار الجوانب التي يغفلها العديد من الشعب المصري عن حرب 6 أكتوبر، "الفجر الفني" يرصد لكم في هذا التقرير أبرز الأفلام التي تناولت حرب 6 أكتوبر.



"الممر" 2019

وهو من أحدث الأفلام التي تناولت حرب 6 أكتوبر، حيث عُرض ضمن سباق أفلام عيد الفطر، وأستطاع أن يحصد إيرادات عالية وصلت إلى ما يقرب 77 مليون ونصف جنيهًا، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد به، حيث كانت أحداثه تدور حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يُذكر أن فيلم "الممر" من بطولة: أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، شريف منير، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أمير صلاح، محمد الشرنوبي، محمد رجائي، من سيناريو وحوار أمير طعيمة، وتأليف وإخراج شريف عرفة.



"حتى آخر العمر" 1975

يُعد واحدًا من أهم الأفلام التي تناولت حرب 6 أكتوبر، حيث أستطاع عند عرضه أن يؤثر في عدد كبير من الجمهور، وكانت أحداثه تدور حول منى التي تعجب بشاب الذى لا يبادلها الحب، بل لا يهتم بها مطلقا، يسافر إلى الخارج فى رحلة عمل، في أحد الأيام يلمح "محمود" "منى" فيعجب بها ويتقدم لخطبتها والزواج منها، يوافق الأب ويتزوجان، ويعيشان حياة سعيدة، يعود "أحمد" من الخارج، يعرف أن "منى" تزوجت، يحاول أن يتقرب منها لكنها ترفضه، وتظهر مظاهر الارتباك عليها وتتأكد تلك الحالة عندما يراها "محمود" مع "أحمد" فى النادي، لذا يقرر طلاقها، إلا أنه يذهب إلى الجبهة، وبعد العمليات يعود إلى المنزل مصابًا بالشلل، ويطلب منها الرحيل إلا أنها تتمسك به، يسافران إلى الاسكندرية يحاول صديق لزوجها الاعتداء عليها ولكنها تقاومه، ويتجدد لديها الأمل فى شفاء "محمود" بعد عودة أحد الزملاء من الخارج وقد شفى من إصابة شبيهة بإصابة "محمود".



فيلم "حتى آخر العمر" من بطولة: محمود عبد العزيز، نجوى إبراهيم، عمر خورشيد، سعيد صالح، عماد حمدي، حياة قنديل، عمر ناجي، من تأليف يوسف السباعي، وإخراج أشرف فهمي.



"الرصاصة لا تزال في جيبي" 1974

وهو واحدًا من أنجح الأفلام التي تناولت حرب 6 أكتوبر، وذلك نظرًا للمجهود الذي بذله فريق العمل في التحضير لهذا الفيلم، حيث أستغرقوا وقتًا كبيرًا ولكن بالنهاية أستطاع أن يشيد به عدد كبير من الجمهور والنقاد، وكانت أحداثه تدور حول المجند في الجيش المصري، حيث يعود من غزة بعد نكسة عام 1967، وخلال فترة إقامته في غزة الفلسطينية لدى أحد الفلسطينيين الذين يساعدون الجنود على اﻹختباء ويتعرف على أحد الأشخاص ولكنه شك في ولاءه لإسرائيل، وبعد عودته إلى قريته، يتفاجئ بطلب رئيس الجمعية التعاونية الزواج من محبوبته، لكن عباس كانت لديه أهداف دنيئة فقام بالاعتداء على فاطمة وهرب من القرية، احتفظ محمد برصاصة في جيبه بهدف الانتقام من عباس ردًا لشرفه وشرف ابنة عمه.



يُذكر أن فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" من بطولة: محمود ياسين، نجوى إبراهيم، حسين فهمي، يوسف شعبان، سعيد صالح، عبد المنعم إبراهيم، صلاح السعدني، من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج حسام الدين مصطفى.



"الطريق إلى إيلات" 1993

من أبرز الأفلام التي تناولت حرب الإستنزاف بشكل تفصيلي وأستطاع أن ينال إعجاب عدد كبير من الجمهور، ويُعرض كل عام على شاشات التليفزيون في ذكرى أكتوبر نظرًا للنجاح الذي حققه الفيلم، وكانت أحداثه تدور حول فترة حرب الستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر المجيدة، عن قيام مجموعة من الضفادع البشرية المصرية بمهاجمة ميناء (إيلات) الإسرائيلي الحربي ونجاحهم في تدمير سفينتين حربيتين هما (بيت شيفع) و(بيت يام) واللتان كانت تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء، ومحاولاتهم لتنفيذ العملية والعودة لمصر بأقل خسائر ممكنة.

فيلم "الطريق إلى إيلات" من بطولة: عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، محمد الدفراوي، عبد الله محمود، محمد عبد الجواد، ناصر سيف، من تأليف فايز غالي، وإخراج إنعام محمد علي.



"العمر لحظة" 1978

من أهم الأفلام التي أظهرت دور المرأة في الحرب ومساندتها للجنود والوقوف بجانبهم، حيث لاقى الفيلم ردود فعل إيجابية عند عرضه، وكانت أحداثه تدور حول الصحفية نعمت التي تعمل مع زوجها في الجريدة التي يرأس تحريرها ، أنهما على خلاف كبير في الرؤى، فيما يتعلق بأحوال البلاد والحرب ؛ مما يدفعها في اتجاه العمل التطوعي في إحدى المستشفيات ، حيث تتعرف هناك على مجموعة من الجنود الذين ترتبط بهم نعمت برابطة إنسانية قوية ، وبأحد الضباط برابطة عاطفية ، كما تسافر كذلك إلى الجبهة لمساعدة الجنود في حل مشاكلهم وهمومهم.

يُذكر أن فيلم "العمر لحظة" من بطولة: ماجدة، أحمد مظهر، محمد خيري، ناهد شريف، نبيلة عبيد، حاتم ذو الفقار، من تأليف عطية محمد، وإخراج محمد راضي.



"حائط البطولات" 1998

من الأفلام التي مُنعت من العرض لمدة 16 عامًا، حتي عُرض للمرة الأولى عام 2014 في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من أبرز الأفلام الإنسانية تناولًا لحرب أكتوبر، حيث أستغرق الفيلم وقتًا وجهدًا كبيرًا في التحضيرات، وكانت أحداثه تدور في قالب بانورامي، يعيش الشعب المصرى مرحلة الاستنزاف مرورًا إلى العبور بالتركيز على دور قوات الدفاع الجوي، وذلك من خلال علاقات إنسانية متشابكة لجنود وضابط يمرون بمراحل تطوير قوات الدفاع الجوي ومراحل بناء حائط الصواريخ، وإسقاط الطائرة الإسرائيلية كوزرا، التى كانت تمثل آنذاك قمة تكنولوجيا الإستطلاع، منهم المقدم جلال الذي يحاول اتمام الزواج من حبيبته رغم ظروف الحرب، والشاويش مجاهد الذي يقسم على الانتقام من قتلة ابنه.

يُذكر أن فيلم "حائط البطولات" من بطولة: محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، خالد النبوي، أحمد بدير، مصطفى شعبان، حنان ترك، مجدي كامل، ندى بسيوني، عايدة عبد العزيز، من تأليف مصطفى بدر، وإخراج محمد راضي.

