الوجوه الجديدة في قائمة منتخب مصر مع حسام البدري

ضم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر 4 وجوه جديدة في قائمة الفراعنة خلال معسكر شهر أكتوبر استعدادًا لمباراة بتسوانا الودية.

وقرر مدرب منتخب مصر ضم عبد الله جمعة وحمدي فتحي من الأهلي للمرة الأولي مع محمد حمدي ظهير بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش

وأعاد البدري ظهير الأهلي أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد عواد وعمر جابر لقائمة المنتخب مرة أخرى بعد استبعادهم من حسابات المكسيكسي خافير أجيري.

وقرر البدري استبعاد جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي وعلى رأسهم رمضان صبحي نجم الأهلي ومصطفي محمد نجم الزمالك من القائمة التى ضمت الرباعي المحترف محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

وتجاهل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضم نبيل عماد دونجا نجم خط وسط بيراميدز وزميله أحمد الشناوي ومحمد هاني مدافع الأهلي وزميله رامي ربيعة وعمرو مرعي مهاجم المقاصة ومحمود عبد الرازق شيكابالا جناح الزمالك في قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادًا لمواجهة بتسوانا الودية.

وضم حسام البدري المهاجم عمر السعيد لاعب الزمالك رغم عدم مشاركته مع فريقه وأحمد حسن كوكا رغم علامات الاستفهام على مستواه

وتقرر أن تخلو هذه القائمة من لاعبى المنتخب الأوليمبى حرصًا على دعم شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والحفاظ على برنامج إعداده للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالقاهرة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بالاضافة الي منح الفرصة للاعبين آخرين.

قائمة منتخب مصر في أكتوبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وأحمد حجازي

خط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: حسام حسن وعمر السعيد وأحمد حسن كوكا

الأهلي يتفوق على الزمالك في قائمة المنتخب

الأهلي: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة والشحات

الزمالك: محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد

بيراميدز: رجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله السعيد وعمر جابر

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم ٢٣ لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بتسوانا الودية المقبل لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

كما حرص الجهاز الفني علي ضم وجوه جديدة تنضم لأول مرة بهدف التعرف أكثر علي شخصيتهم وإمكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١.

كما تأتى اختيارات القائمة وفقا لأولويات هذه المرحلة وذلك لا يعنى خروج غير المنضمين من حسابات الجهاز الفنى لاسيما أن هناك فترة كبيرة بعد مواجهتي كينيا وجزر القمر نوفمبر المقبل تتجاوز ال٣ شهور كفيله بإتاحة الفرصة أكبر لدي الجهاز الفني لمتابعة كافه العناصر وتقيمها بشكل أعمق بما يخدم مصلحة المنتخب

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتي يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.

كما حرص الجهاز الفني علي التعامل مع المشاكل التي واجهته في مركز رأس الحربة واختيار للاعبين لا يلعبون بصفة أساسية مع أنديتهم إلا أنهم يجيدون اللعب تحت ضغط وباعتبارهم هم أفضل المتاح في الفترة الحالية.